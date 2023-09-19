Tuesday, 19 September 2023 12:37 GMT

ندوة السودان ومصر .. القرابة الثقافية في أتيليه القاهرة .. الليلة

9/19/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) يستضيف أتيليه القاهر في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "السودان ومصر .. القرابة الثقافية".



وتنطلق الندوة من فكرة أنه لم يكن تدفق نهر النيل يحمل معه ماء الحياة ما بين شعبي وادي النيل فقط، بل هو خيط طويل نسجت عليه ذاكرة طويلة وممتدة بين الشعبين السوداني والمصري، وهي الذاكرة الثقافية التي تحتاج من وقت لآخر مناقشتها والبحث باوجه قرابتها وتجانسها.




ولعل وحدة مظاهر النمط الثقافي والحضاري للآثار الباقية من حقبة ما قبل التاريخ إلى عصر الكتابة والعصر الوسيط واحدة من دلائل القرابة الثقافية.



وفى زماننا المعاصر يعد فن الكتابة الأدبية في تنوعها حقل ثري يكشف حجم ثراء جسور التواصل والتفاعل بين فنون الكتابة ما بين السودانيين والمصريين.



وتأتي المداخلة الأولى بمشاركة وليد علي أبوزيد، باحث في اثار وتراث وادي النيل، وعضو مؤسس مركز اركماني، والمداخلة الثانية محمد إبراهيم- باحث وكاتب، ويدير الجلسة خليل منون، باحث انثروبولوجي.









MENAFN19092023000132011024ID1107096264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث