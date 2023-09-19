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القومى للترجمة يطلق النسخة الـ6 من كشاف المترجمين احتفالا بعيد الشرقية

9/19/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) ‎يستكمل المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى احتفالاته بالأعياد القومية للمحافظات المصرية، حيث يطلق النسخة السادسة من كشاف المترجمين احتفالا بالعيد القومى لمحافظة الشرقية .

‎وفى تصريح للدكتورة كرمة سامى مديرة المركز القومى للترجمة :" حرصًا من وزارة الثقافة المصرية، ممثلةً فى المركز القومى للترجمة، على تعريف شباب مصر بالأحداث القومية والوطنية وعلى التعريف بأبرز العلماء والأدباء والمثقفين والكُتَّاب والسياسيين بجميع المحافظات المصرية؛ أطلق المركز القومى للترجمة مبادرة ثقافية للاحتفال بالأعياد القومية لمحافظات مصر حيث ترتكز المبادرة على طرح مختارات من نصوص من أعمالِ مبدعى كل محافظة لترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأخرى، وتهدف من جانب آخر إلى اكتشاف المواهب الشابة فى مجال الترجمة"



‎و أضافت : "فى هذا الإطار احتفل المركز خلال الأشهر الماضية بالأعياد القومية لكل من محافظة الإسكندرية، محافظة القليوبية وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الشرقية، فإن المركز، تقديرًا لدور المحافظة ومبدعيها فى اثراء الثقافة المصرية، يعلن عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة الشرقية هما: الأديب يوسف أبو رية، والشاعر صالح جودت لتذكير بأعمالهما ودورهما فى الحياة الأدبية والثقافية"



‎وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم فى المسابقة:



‎1. يقوم المتسابق بتحميل النص الذى يريد ترجمته من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

‎- نص مختار من رواية: "تل الهوى"، للأديب: يوسف أبو رية.

‎- نص شعرى مختار من ديوان: "الله والنيل والحب "، للشاعر: صالح جودت.



‎2. تتم الترجمة من اللغة العربية إلى أى من اللغات الأخرى.



‎3. يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني بالصيغتين ملف word و pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

‎4. آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 3 أكتوبر2023.



‎5. لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.



‎ثانيًا: الجوائز:

‎يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.







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