القومى للترجمة يطلق النسخة الـ6 من كشاف المترجمين احتفالا بعيد الشرقية
التاريخ
9/19/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) يستكمل المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى احتفالاته بالأعياد القومية للمحافظات المصرية، حيث يطلق النسخة السادسة من كشاف المترجمين احتفالا بالعيد القومى لمحافظة الشرقية .
وفى تصريح للدكتورة كرمة سامى مديرة المركز القومى للترجمة :" حرصًا من وزارة الثقافة المصرية، ممثلةً فى المركز القومى للترجمة، على تعريف شباب مصر بالأحداث القومية والوطنية وعلى التعريف بأبرز العلماء والأدباء والمثقفين والكُتَّاب والسياسيين بجميع المحافظات المصرية؛ أطلق المركز القومى للترجمة مبادرة ثقافية للاحتفال بالأعياد القومية لمحافظات مصر حيث ترتكز المبادرة على طرح مختارات من نصوص من أعمالِ مبدعى كل محافظة لترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأخرى، وتهدف من جانب آخر إلى اكتشاف المواهب الشابة فى مجال الترجمة"
و أضافت : "فى هذا الإطار احتفل المركز خلال الأشهر الماضية بالأعياد القومية لكل من محافظة الإسكندرية، محافظة القليوبية وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الشرقية، فإن المركز، تقديرًا لدور المحافظة ومبدعيها فى اثراء الثقافة المصرية، يعلن عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة الشرقية هما: الأديب يوسف أبو رية، والشاعر صالح جودت لتذكير بأعمالهما ودورهما فى الحياة الأدبية والثقافية"
وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم فى المسابقة:
1. يقوم المتسابق بتحميل النص الذى يريد ترجمته من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.
- نص مختار من رواية: "تل الهوى"، للأديب: يوسف أبو رية.
- نص شعرى مختار من ديوان: "الله والنيل والحب "، للشاعر: صالح جودت.
2. تتم الترجمة من اللغة العربية إلى أى من اللغات الأخرى.
3. يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني بالصيغتين ملف word و pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.
4. آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 3 أكتوبر2023.
5. لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.
ثانيًا: الجوائز:
يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.
MENAFN19092023000132011024ID1107096263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.