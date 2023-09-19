5 أخطاء يرتكبها مستخدمو آيفون وأندرويد تدمر عمر البطارية

قالت كاسبرسكي: "لقد تم اختبار البطاريات الحديثة لتعمل بشكل أفضل بنسبة تتراوح بين 20 و90 بالمائة في الاستخدام اليومي".

وحذر كاسبيرسكي من أن هذا يعرف باسم "الحمل الطفيلي"، وقال كاسبرسكي: "إن استخدام هاتفك بهذه الطريقة سيؤدي إلى خلل في دورات الشحن ويدمر العمر الافتراضي"، وحث الخبراء بشكل خاص على عدم ممارسة الألعاب أو مشاهدة الأفلام أثناء توصيلها بالكهرباء.

الحرارة سيئة جدًا للبطاريات، خاصة إذا كانت شديدة أو ممتدة، وحذر الخبراء من أن "الحرارة تقصر من عمر الإنسان بوتيرة أسرع بكثير"، "يمكن لفترات طويلة من الاستخدام المكثف أن تولد حرارة غير مرغوب فيها، مثل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الشحن."

يعد الشحن السريع أمرًا رائعًا، ولكنه يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على البطارية، وقارنها كاسبرسكي باستخدام مشروبات الطاقة بدلاً من النوم، وقال كاسبرسكي: "هذه الميزة تضع البطارية تحت الضغط، لذا فإن الشحن البطيء يعد خيارًا أفضل"، "فكر في استخدام مصادر الطاقة مثل المقابس الذكية التي تخنق عملية الشحن."

أخيرًا، فكر في الشحن بكميات صغيرة لتقليل الضغط الإجمالي على بطارية هاتفك، وأشار كاسبرسكي إلى أنه "حتى لفترات طويلة من تخزين الطاقة، قم بزيادة مستوى البطارية إلى 50%"، "تتلاشى شحنات البطارية بشكل طبيعي مع مرور الوقت، حتى فى حالة عدم استخدامها".