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5 أخطاء يرتكبها مستخدمو آيفون وأندرويد تدمر عمر البطارية

9/19/2023 4:27:05 AM
(MENAFN- Youm7) قد تؤدى أخطاء الشحن
البسيطة إلى تقصير عمر بطارية هاتفك الذكي، لذلك إذا كنت تهتم بهاتفك الآيفون أو الأندرويد فمن المهم شحنه بشكل معقول، خاصة أنه كلما زاد الضغط الذي تضعه على بطاريتك، قلت قدرتها الإجمالية بمرور الوقت.

وهذا يعني أنك ستجد نفسك مضطرًا إلى التوصيل أكثر مما تريد، والآن كشف خبراء الهاتف في شركة الأمن السيبراني العملاقة كاسبرسكي عن خمسة أخطاء شائعة قد ترتكبها، وأوضحت كاسبرسكي أن "بطاريات الهواتف الذكية الحديثة يمكن أن تتمتع بعمر طويل إذا تم استخدامها بشكل صحيح".
"إن الحيلة الرئيسية وراء إطالة عمر البطارية هى الحد من مقدار الضغط الذي تتحمله البطارية". أخطاء الشحن الشائعة نصيحة رقم 1 - لا تجهد البطارية بكميات شحن مرتفعة أو منخفضة للغاية

قالت كاسبرسكي: "لقد تم اختبار البطاريات الحديثة لتعمل بشكل أفضل بنسبة تتراوح بين 20 و90 بالمائة في الاستخدام اليومي".

وأوصى الخبراء بفصل هاتفك قبل 100% وشحنه قبل أن ينخفض إلى 20%.
إذا كان لديك جهاز iPhone، فيمكنك تشغيل "شحن البطارية المحسّن" الذي سيؤدي إلى خدعة لك. نصيحة رقم 2 – تجنب الاستخدام المكثف أثناء الشحن

وحذر كاسبيرسكي من أن هذا يعرف باسم "الحمل الطفيلي"، وقال كاسبرسكي: "إن استخدام هاتفك بهذه الطريقة سيؤدي إلى خلل في دورات الشحن ويدمر العمر الافتراضي"، وحث الخبراء بشكل خاص على عدم ممارسة الألعاب أو مشاهدة الأفلام أثناء توصيلها بالكهرباء.

نصيحة رقم 3 – لا تسخن البطارية أكثر من اللازم

الحرارة سيئة جدًا للبطاريات، خاصة إذا كانت شديدة أو ممتدة، وحذر الخبراء من أن "الحرارة تقصر من عمر الإنسان بوتيرة أسرع بكثير"، "يمكن لفترات طويلة من الاستخدام المكثف أن تولد حرارة غير مرغوب فيها، مثل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الشحن."

نصيحة رقم 4 - استخدم الشحن السريع فقط عند الضرورة

يعد الشحن السريع أمرًا رائعًا، ولكنه يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على البطارية، وقارنها كاسبرسكي باستخدام مشروبات الطاقة بدلاً من النوم، وقال كاسبرسكي: "هذه الميزة تضع البطارية تحت الضغط، لذا فإن الشحن البطيء يعد خيارًا أفضل"، "فكر في استخدام مصادر الطاقة مثل المقابس الذكية التي تخنق عملية الشحن."

نصيحة رقم 5 – قم بالشحن للحصول على شحنات أصغر وأكثر تكرارًا

أخيرًا، فكر في الشحن بكميات صغيرة لتقليل الضغط الإجمالي على بطارية هاتفك، وأشار كاسبرسكي إلى أنه "حتى لفترات طويلة من تخزين الطاقة، قم بزيادة مستوى البطارية إلى 50%"، "تتلاشى شحنات البطارية بشكل طبيعي مع مرور الوقت، حتى فى حالة عدم استخدامها".



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