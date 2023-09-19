هواتف لن تحصل على تحديث Ios 17 .. هل موبايلك ضمنها؟

وأكدت الشركة أيضًا قائمة هواتف iPhone التي لن تتلقى آخر تحديث iOS 17، وأكدت شركة Apple أن iPhone XS والإصدارات الأحدث فقط هي التي ستتلقى تحديث iOS 16، وهذا يعني أن iPhone X وiPhone 8 وiPhone 8 Pلن يحصلوا على تحديث iOS 17.

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