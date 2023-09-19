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هواتف لن تحصل على تحديث Ios 17 .. هل موبايلك ضمنها؟

9/19/2023 4:27:05 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة Apple النقاب عن أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS – iOS 17 في مؤتمر المطورين السنوي للشركة WWDC 2023 في يونيو من هذا العام، والآن عند إطلاق سلسلة iPhone 15، أعلنت شركة Apple أنها ستطرح تحديث iOS 17 لجميع أجهزة iPhone المتوافقة في 18 سبتمبر. هواتف لن تحصل على iOS 17

وأكدت الشركة أيضًا قائمة هواتف iPhone التي لن تتلقى آخر تحديث iOS 17، وأكدت شركة Apple أن iPhone XS والإصدارات الأحدث فقط هي التي ستتلقى تحديث iOS 16، وهذا يعني أن iPhone X وiPhone 8 وiPhone 8 Pلن يحصلوا على تحديث iOS 17.

ويوفر تحديث نظام التشغيل مجموعة من الميزات الجديدة لأجهزة iPhone المتوافقة، ويتضمن ذلك البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية واستخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال والمزيد.
وعلى الرغم من أن أجهزة iPhone هذه لن تتلقى آخر تحديثات نظام التشغيل، إلا أن Apple ملتزمة بتوفير تصحيحات الأمان الأساسية حسب الحاجة، ومع ذلك، لن تحصل أجهزة iPhone المذكورة على أي ميزات إضافية وستحتفظ بوظائفها الحالية.
بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، أطلقت شركة Apple هاتف iPhone X في عام 2017، وهو إصدار الذكرى السنوية العاشرة لإصدار iPhone للشركة. يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة مجموعة شرائح A11 Bionic ويأتي بتصميم كامل الشاشة، ومن ناحية أخرى، تم إطلاق iPhone 8 وiPhone 8 Pأيضًا في عام 2017.

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