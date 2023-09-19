تسريبات Iphone 16 Pro شاشة أكبر مع ميزات صحية جديدة فى عام 2024

وكشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة هواتفها الذكية iPhone 15 مع حصول iPhone 15 وiPhone 15 P

القياسي على Dynamic Island وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل ظهرت لأول مرة في طرازات 2022 Pro للشركة.

ويقول جورمان إن صانع iPhone سيقدم أيضًا جهاز iPad Pro

جديدًا مزودًا بشاشة

OLED، ونماذج Mac

التي تعمل بنظام M3، بالإضافة إلى ترقية Apple Watch

"Series X" بتصميم جديد وميزات صحية، وفقاً لموقع gadgets360.

من المتوقع أن تصل سلسلة iPhone 16 من الهواتف الذكية بعد حوالي عام تقريبًا من الآن، وقد تتضمن الخلفاء المزعومين لـ iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، يذكر جورمان أن طرازات Pro هذه سيتم تجهيزها بشاشات أكبر من الهواتف التي تم إطلاقها للتو بهيكل جديد من التيتانيوم، ويقال إن شركة آبل تشهد "طلبًا قويًا" على طراز iPhone 15 Pro Max

مع تأخير الشحنات حتى نوفمبر في بعض المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة.

تشكيلة iPhone 16 ليست الأجهزة الوحيدة من الشركة التي من المتوقع أن تتميز بشاشات تمت ترقيتها، ستقوم Apple أيضًا بترقية طراز iPad Pro مقاس 11 بوصة و13 بوصة بشاشة

OLED، وفقًا لجورمان، تم الإبلاغ سابقًا أنه من المتوقع أيضًا أن يظهر طراز iPad Pro

التالي لأول مرة مع ملحقات جديدة بما في ذلك لوحة المفاتيح Magic Keyboard المحسنة.

بينما قدمت شركة Apple أول شريحة 3 نانومتر A17 Pro على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، فمن المتوقع أن يتم انتقال الشركة إلى شرائح 3 نانومتر لأجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها بعد عام 2023، وفقًا لجورمان، الذي يضيف أن الرقاقة المزعومة من المتوقع أن تحل شريحة M3 محل شريحة 5nm M2 من Apple، وستصل إلى طرازات MacBook Pro وMacBook Air وMac الجديدة.

أعلنت شركة تصنيع iPhone في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لبيع أول جهاز كمبيوتر مكاني يمكن ارتداؤه – Apple Vision Pro – في أوائل عام 2024، بسعر 3499 دولارًا، من غير المتوقع أن تقوم الشركة بشحن العديد من وحدات الجهاز، المنتج وأجهزته أكثر بأسعار معقولة.

ومع ذلك، يتوقع جورمان أن يساعد الجهاز في جذب المزيد من العملاء لمنتجات أبل الأخرى، حيث سيكون موجودًا في متاجر البيع بالتجزئة العام المقبل.