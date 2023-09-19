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إيلون ماسك يشير إلى إمكانية فرض رسوم على استخدام منصة X

9/19/2023 4:27:05 AM
(MENAFN- Youm7) قال Elon Musk إن منصته للتواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، لن تبقى مجانية، وستقدم نظام اشتراك مقابل رسوم منخفضة على استخدامه أو ما يعرف بـ "paywall".



وقال ماسك خلال بث مباشر على X: "السبب الوحيد الأكثر أهمية وراء انتقالنا إلى الحصول على دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام نظام X، هو أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات".


وقال ماسك إن وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات، وقال " ماسك ": "نظرًا لأن الروبوت يكلف جزءًا صغيرًا من بنس واحد، فلنعتبره عُشر بنس واحد، ولكن حتى لو كان عليه دفع بضعة دولارات أو شيء من هذا القبيل، أي مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات مرتفعة جدًا".



وقال Musk إنه يعتقد أن نظام paywall أمر بالغ الأهمية إذا كان X يتعامل مع الروبوتات على المنصة، وقال ماسك: "سنتوصل في الواقع إلى تسعير أقل مستوى، نريد أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال"، "إنها مناقشة أطول ولكن هذا هو في الواقع الدفاع الوحيد ضد جيوش الروبوتات."



ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها الملياردير في الحصول على نظام paywall لجميع مستخدمى X، وقد ناقش ماسك الفكرة مع أحد مستشاريه، وهو صاحب رأس المال الاستثمارى ديفيد ساكس، العام الماضى، وفقًا لتقرير صادر عن النشرة الإخبارية للتكنولوجيا Platformer.



وأدخل Musk سلسلة من التغييرات على المنصة منذ شرائها في أكتوبر 2022، وإلى جانب إعادة تسمية Twitter إلى X، استبدل Musk برنامج التحقق القديم للمنصة - العلامات الزرقاء التي تتحقق من صحة الشخصيات الشهيرة - ببرنامج الاشتراك Twitter Blue فى مارس.



وتعد التغييرات جزءًا من محاولات Musk لوضع النظام الأساسي على طريق الربحية، وفي يوليو، قال الملياردير في منشور على موقع X إن الشركة كانت في وضع مالي صعب، وقال ماسك في منشوره في شهر يوليو: "ما زلنا نشهد تدفقًا نقديًا سلبيًا، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪ تقريبًا بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل"، "نحن بحاجة للوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن يكون لدينا ترف أي شيء آخر."









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