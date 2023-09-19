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أمطار تؤدي لجريان السيول على مرتفعات مكة والمنطقة الجنوبية

9/19/2023 4:26:31 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ويصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

MENAFN19092023000089011017ID1107096258

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