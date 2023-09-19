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البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 0,6% لنهاية تموز

9/19/2023 4:25:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0,6% لنهاية شهر تموز الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلي "مرتفعا" في جميع أنحاء العالم.
ووفق تقرير صدر مؤخرا، تراجعت أسعار الأغذية في الأردن 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار، بعدما ارتفعت بنسبة 0.8% في شهر نيسان الماضي.
ووفق نشرة سابقة صدرت الشهر الماضي، فإن ارتفاع أسعار الأغذية في نيسان في الأردن يعد طفيفا وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري شباط وآذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، حيث إن النسبة 5.8% في أيار من العام الماضي.
ورصدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 0.88% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاع طفيف نسبته 0.20% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.
أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.45% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
عالميا، لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في جميع أنحاء العالم، وفق البنك الدولي، حيث تُظهر المعلومات المستمدة من آخر شهر بين أيار وآب الماضيين، والتي تتوافر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، ارتفاع التضخم في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تجاوز التضخم 5%.
إضافة إلى ذلك، فإن 73.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
وتقع البلدان الأكثر تأثراً في إفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي (الذي يتم قياسه كتغير في المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلك من عام لآخر) في 81% من 162 دولة يتوافر فيها مؤشر أسعار المستهلك الغذائي ومؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.-(المملكة)



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