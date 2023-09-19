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دراسة: تناول الجبن قد يقلل خطر الإصابة بالخرف

9/19/2023 4:25:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعد الحفاظ على النشاط وتناول الطعام الصحي وعدم التدخين من بين أهم النصائح التي يقدمها الأطباء للحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمك في العمر.

لكن العلماء في اليابان، الذين راقبوا العادات الصحية لأكثر من 1500 شخص فوق 65 عاما، قالوا إن أولئك الذين تناولوا الجبن بانتظام سجلوا نتائج أفضل في الاختبارات المعرفية.

وتبين أن أولئك الذين تناولوا منتجات الألبان لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف، حيث يحتوي الجبن على بعض العناصر الغذائية التي تعزز وظائف المخ.

وأفاد المشاركون أيضا أنهم تناولوا الجبن الأبيض العفن، مثل الجبن البري والجبن الكريمي (15.3%)، والجبن الطازج، بما في ذلك الفيتا والريكوتا (13%)، والجبن الأزرق العفن، مثل ستيلتون والجبن البري الأزرق (2.5%).

وأكمل المتطوعون أيضا اختبارا مكونا من 30 نقطة لاختبار وظائفهم المعرفية، ويتضمن فحص التوجه والانتباه والذاكرة واللغة والمهارات البصرية المكانية.

كما أدى تناول الجبن لانخفاض طفيف في مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم، وسرعة المشي. ومع ذلك، أظهرت النتائج أن الجبن قد يسبب ارتفاعا في نسبة الكوليسترول والسكر في الدم.

وكتب الفريق: "تشير النتائج إلى أن تناول الجبن يرتبط عكسيا بانخفاض الوظيفة الإدراكية حتى بعد تعديل العوامل المربكة المتعددة".

وأشار فريق البحث من المركز الوطني لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة في أوبو، إلى أن الدراسات السابقة تكشف أن النشاط البدني واتباع نظام غذائي متوسطي وتناول منتجات الألبان يمكن أن يؤخر أو يمنع الخرف والتدهور المعرفي.

وكشفت دراسات أخرى أن تناول كميات كبيرة من منتجات فول الصويا والخضروات والأعشاب البحرية والحليب ومنتجات الألبان يقلل من المخاطر.

ومع ذلك، قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها وحدها لا يمكن أن تثبت أن الجبن يحمي من ضعف صحة الدماغ، مشيرين إلى أن دراسات المتابعة ستكون ضرورية لتأكيد النتائج.

RT



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