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ماسك يلمح لفرض رسوم على استخدام منصة X

9/19/2023 4:25:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ألمح مالك منصة X الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى أن الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقا بـ"تويتر" لن تبقى مجانية.

وفي محادثة بثت مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ماسك إن الشركة "تنتقل إلى فرض رسوم شهرية صغيرة مقابل استخدام المنصة، مبينا أن مثل هذا التغيير سيكون ضروريا للتعامل مع مشكلة الحسابات الآلية "البوتات" على المنصة.

وأوضح ماسك قائلا: "إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش هائلة من الحسابات الآلية"، إلا أنه لم يذكر تكلفة الاشتراك الجديد، لكنه وصفه بأنه "مبلغ صغير من المال".

وخلال المحادثة، كشف ماسك عن إحصاءات جديدة للمنصة، مشيرا إلى أنها تضم الآن 550 مليون مستخدم شهريا، يولدون ما يتراوح بين 100 و200 مليون منشور يوميا.

ولم يتوسع ماسك في خطته لتحصيل رسوم X أو متى قد يحدث مثل هذا التغيير. ولكن منذ استحواذ ماسك على المنصة أواخر شهر أكتوبر الماضي، كانت الشركة تدفع مستخدميها للاشتراك في خدمتها X Premium، المعروفة سابقا باسم Twitter Blue.

فمقابل 8 دولارات أمريكية شهريا أو 84 دولارا سنويا، توفر خدمة الاشتراك مجموعة متنوعة من الميزات، مثل القدرة على تعديل المنشورات، وخفض عدد الإعلانات المعروضة إلى النصف، والتصنيفات ذات الأولوية في البحث والمحادثات، والقدرة على كتابة منشورات أطول، وغير ذلك.
RT



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