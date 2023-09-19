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تصرف نبيل لرونالدو تجاه طفل إيراني (فيديو)

9/19/2023 4:25:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حلم طفل إيراني لم يتمكن من مقابلته عشية مواجهة "العالمي" وبرسيبوليس بدوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر فيديو لرونالدو وهو يستقبل الطفل ويهديه قميصا لنادي النصر.


والتقط رونالدو صورا مع الطفل الذي احتفل على طريقة النجم البرتغالي الشهيرة "siuuu".

وكان الطفل الإيراني أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بحرقة ومستاء لعدم تمكنه من دخول الفندق الذي تتواجد فيه بعثة النصر السعودي في العاصمة الإيرانية طهران، لمقابلة نجمه المفضل رونالدو.

وقد وصل نادي النصر إلى طهران في وقت سابق اليوم الاثنين، وذلك لمواجهة مضيفه برسيبوليس غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

RT



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