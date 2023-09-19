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ملتقى الإعلام والاتصال يناقش مستقبل الصحافة المطبوعة

9/19/2023 4:25:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






تواصلت أمس أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، وعقدت جلسة أمس تحت عنوان“الصحافة المكتوبة انتهت أم هي مقدمات لبدايات جديدة؟” تحدث فيها عدد من الإعلاميين العرب والأردنيين وتناولوا أوضاع الصحافة التقليدية وما تواجهه من تحديات في ظل انتشار وسائط الإعلام الاجتماعي عبر الفضاء الإلكتروني.
وأطلق رئيس تحرير الغد الزميل مكرم الطراونة أمس في الجلسة وصفة للمسؤوليات المطلوبة من الدولة الأردنية ووسائل الإعلام والصحفيين للخروج من عنق الاندثار.
وشخص الطراونة خلال الجلسة التي عقدت في اليوم الثاني لملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، المشكلات التي تواجه الصحافة المكتوبة وأبرزها السؤال المهم الذي أطلقه الطراونة وهو“هل تريد الدولة استمرار هذه الصحافة أم لا“. وأضاف“إذا كانت الإجابة نعم، فعندها نتحدث عن دور جديد وشراكة جديدة تضمن لها الاستمرار”.
وأكد أن التحديات عديدة لكن أبرزها“التحدي المالي والمتمثل في أن الإعلان انحصر حاليا في الإعلان الحكومي والقضائي، فإذا انتهى هذا الإعلان انتهت الصحف، ما يستوجب البحث عن موارد مالية جديدة”.
ولفت الطراونة إلى أن ما تعلنه الحكومة في إطار حديثها عن دعم الصحافة الورقية من رفع سعر الإعلان الحكومي من 55 قرشا للكلمة إلى دينار“هو في حقيقة الأمر مضلل وليس دعما، إذ أن الوزارات والمؤسسات الحكومية قامت بتقليص حجم الإعلان لصالحها، فلو بقينا على السعر القديم لكان أفضل لنا مع بقاء عدد الإعلانات الحكومية كما هي”.
وحول مسؤولية وسائل الإعلام والصحفيين، شدد الطراونة على ضرورة أن”تكون وسائل الإعلام بدأت في إعادة النظر في محتواها والابتعاد عن التغطية الخبرية والتوجه نحو التعمق في المحتوى الذي يفسر ويحلل ويشرح ماوراء الأحداث، وهذا لا تقدمه ولا تفكر به المنصات التفاعلية”.
وأضاف الطراونة“الصحفي مطالب بإعادة النظر في أدواته والخروج من نمطية الانتاج، والعمل على اكتساب مهارات جديدة في صناعة محتوى رقمي تفاعلي”.
ولم يغفل رئيس تحرير“الغد” الإشارة إلى البيئة السياسية والتشريعية وتأثيرها على المحتوى الاعلامي“فتدفق المعلومات يعاني من تراجع في ظل تشريعات مقيدة، ومع أنه يمكن الحركة فيها، لكنها تبقى مؤثرة سلبا على الإعلام، فضلا عن هوس يسيطر على المسؤول الحكومي في النشر على المواقع الإخبارية، وجميعها أسباب تؤثر على سقف الحرية”.
وحول الاستثمار في الشباب، كان الطراونة أقل تفاؤلا“بالنظر لمدى جودة المخرجات الجامعية التي يغيب عنها التأهيل المهني العملي”.
واقترح العمل على دمج الخبرات الصحفية إلى جانب النظرية الأكاديمية في تأهيل الطلبة، فنحن في وسائل الإعلام نتطلع لاستقطاب قدرات شاملة في صناعة المحتوى”.
وتحدث في الملتقى مدير السوشال ميديا في قناة k24 هاذان سعيد وأكد أن“السوشال ميديا تحتاج إلى أدوات مبدعة من فيديوهات قصيرة، وأفكار للمحتوى، وأن تعيش تجربة كل شخص على مواقع التواصل الإجتماعي حتى تتمكن من إعادة تقديمها بشكل متطور”.
من جانبه، أكد مدير الأخبار في قناة“رؤيا” الزميل سعد حتر أن“السبب الرئيسي للإجهاز على الإعلام التقليدي هي الدول التي تقيد الحريات”.
وأضاف أنه“إذا الصحفي لم يبحث عن المعلومة فهو ليس صحفيا”، مؤكدا أن المؤسسات الإعلامية الأردنية“بحاجة إلى إعلاميين يعرفون كيفية التعامل مع الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي”.
من جانبها، قالت الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي زينة حمارنة“عندما نضع استراتيجية التسويق يكون صناع المحتوى ضمن خططنا الإستراتيجية، ونعرف مدى تأثيرهم من خلال المبيعات، أو رواج المحتوى”.
وتحدث في جلسة“الإفصاح عن المعلومات في مواجهة الأخبار الكاذبة”، رئيس قسم الرأي في العربي الجديد معن البياري الذي قال:“تنقل الصحفيين بين وسائل الإعلام والتأكد من المعلومات الصحيحة مهمة شاقة نظراً لظروف المؤسسات الإعلامية”.
فيما قالت الإعلامية اللبنانية غادة عيد في جلسة“حقوق الإنسان.. والمهمشون في الإعلام الحاضر” إنه بإمكان الإنسان أن يعبر عن وجعه، ولا يحتاج للصحافي، و”لكن يفترض بالصحفي أن يكون سندا للإنسان ويجب أن لا يكون هناك حيادية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان”.
بدوره، أكد الحقوقي فادي القاضي أن“التزام الصحفيين بقضايا حقوق الإنسان، هو التزام بالقانون سواء طبقته محاكمنا أم لم تطبقه”.
مديرة مؤسسة“تمكين” للمساعدة القانونية ليندا كلش قالت إن“وسائل الإعلام التقليدية يجب أن تهتم بقضايا حقوق الإنسان. وأضافت أن هناك قصورت في الاهتمام بقضايا اللاجئين والمهاجرين.
وأوضحت منسقة برامج الجندر في نقابة الصحفيين البلجيكية جوليان جيرمان أنه“من المهم أن تقوم الصحافة والإعلام بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، لكن ما يحدث أن النظرة النمطية للمرأة تجعل هناك استهزاء بقضايا مهمة مثل العنف المنزلي”.
من جانبه، تحدث الفنان زهير النوباني عن منصات التواصل الاجتماعي وقال إن“ما يحصل حالياً وما تنقله وسائل التواصل الإجتماعي له إيجابيات أكثر من السلبيات، في السابق كانت أعمالنا محصورة بالتلفزيون المحلي، أما اليوم فهناك أعمال قديمة لنا تنتشر وتجد رواجا في كل مكان”.
فيما أكدت عميدة معهد الإعلام الأردني الدكتورة ميرنا أبو زيد أن الإعلام العربي“متأثر بالفكر الهوليودي الغير موجود بما يخص الذكاء الاصطناعي”، كما شدد الأستاذ المساعد في جامعة عمان الأهلية الدكتور غيث محادين أن 67 % من شركات الإعلام في العالم تستخدم الذكاء الإصطناعي.
وفي الجلسة الثالثة بعنوان“الإعلام ومساحات الفضاء العام.. متغيرات ومقاربات بين الشرق والغرب”، شدد وزير الإعلام السابق المهندس صخر دودين على أهمية تمكين الشباب للوصول إلى المعلومة.
وتحدث نقيب الصحفيين العمانيين الدكتور محمد العريمي عن واقع الإعلام في سلطنة عُمان وأكد أن بلاده تخلّفت عن الركب شابقا شأنها شأن دول عربية وخليجية عدة.
وقال العريمي“العلاقة إيجابية وجميع النقابات والهيئات في العالم العربي فاعلة بقوة، هناك زملاء لنا استطاعوا بدعم النقابات والاتحادات أن يصلوا لمواقع القيادة”.
من جانبها، أكدت مسؤولة التدريب في جامعة بيرزيت في فلسطين نيبال الثوابتة أن 100 % من طلبات حذف المحتوى الرقمي الفلسطينية صادرة عن الوحدة العسكرية الإسرائيلية المتخصصة بالرقابة على المحتوى الفلسطيني، لافتة إلى ان هذا الأمر ندعوه“إبادة رقمية”.



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