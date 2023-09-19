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إدارة الأزمات: التسجيلات المتداولة حول الزلازل لا تمثل أحداثاً حقيقية

9/19/2023 4:25:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، بأن التسجيلات والرسائل المتداولة لإجراءات الاستعداد للزلازل تتعلق بمجريات تمرين درب الأمان (3) ولا تمثل أحداثاً حقيقية.
وكانت تسجيلات ورسائل متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قد انتشرت يوم أمس الاثنين، أشاعت أنه سيتخلل خلال فعاليات اليوم الثاني من التمرين انقطاع للتيار الكهربائي وخدمات الإنترنت، الأمر الذي تطلب من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات نفي هذه الاشاعات.




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