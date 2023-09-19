إدارة الأزمات: التسجيلات المتداولة حول الزلازل لا تمثل أحداثاً حقيقية

إدارة الأزمات: التسجيلات المتداولة حول الزلازل لا تمثل أحداثاً حقيقية
التاريخ
9/19/2023 4:25:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، بأن التسجيلات والرسائل المتداولة لإجراءات الاستعداد للزلازل تتعلق بمجريات تمرين درب الأمان (3) ولا تمثل أحداثاً حقيقية.
وكانت تسجيلات ورسائل متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قد انتشرت يوم أمس الاثنين، أشاعت أنه سيتخلل خلال فعاليات اليوم الثاني من التمرين انقطاع للتيار الكهربائي وخدمات الإنترنت، الأمر الذي تطلب من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات نفي هذه الاشاعات.
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