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العضايلة يكرم أردنيين حصدوا جوائز بأمن المعلومات في القاهرة

9/19/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القاهرة- كرّم السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة متنافسين أردنيين حصدوا جوائز ضمن منافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات في دورته السابعة للعام ٢٠٢٣، والتي اختتمت فعالياتها أمس الاثنين في القاهرة.

وشارك العضايلة، إلى جانب رئيس ومؤسس المؤتمر الدكتور بهاء حسن، في تسليم الجوائز المخصصة للفائزين من الأردن ومصر، الذي شاركوا ضمن منافسات فردية وعلى مستوى افرقة في مختلف صنوف المنافسات ودرجاتها الفردية والجماعية.

وحصل فريق (G2L2) من الأردن على المركز الثاني في مسابقة (wargame championship)، والتي وصلت قيمة الجائزة لها ٢٥ ألف جنيها مصريا، فيما حصل الأردني محمد خريشة على الجائزة المخصصة لفئة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في مجال أمن المعلومات والامن السيبراني.

وأعرب العضايلة عن تقديره للجهود المتفوقة والمتميزة التي بذلها المتسابقون من الأردن، وقدرتهم على حصد جوائز ومكانة ثابتة بين المتسابقين بشكل سنوي في دورات المؤتمر العربي لأمن المعلومات.

كما أشاد رئيس ومؤسس المؤتمور الدكتور بهاء حسن بمستوى المتسابقين الأردنيين وما يتميزوا به من قدراتٍ فنية وتقنية في مجال المعلومات والامن السبيراني ومواقع التواصل الاجتماعي اهلتهم لحصد هذه الجوائز بجدارة.

ويهدف المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023، والذي انعقد على مدار يومين، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الدكتور عمرو طلعت، لتوضيح أهمية الأمن السيبراني في عصر الحروب الإلكترونية التي يواجهها العالم، فيما تشارك بدعم ورعاية المؤتمر كل من وزارة الإنتاج الحربي، وزارة المالية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وحضر المؤتمر، الذي شارك في منافساته هذا العام متنافسون من دول عربية ومن مختلف دول العالم، عديد السفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مصر، وقيادات متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني.

ويعتبر المؤتمر منصة رائدة لتعزيز الحوار والتعاون وتبادل الأفكار المتطورة في مجالات تكنولوجيا امن المعلومات، لا سيما مع تطور التهديدات والتحديات التي تواجهها الدول، وجعلت من الأمن السيبراني ليس مجرد مسألة تقنية ولكنه مسألة ثقافية وعلمية وعملية تتطلب التحديث المستمر.



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