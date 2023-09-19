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مشكلات صحية يشير إليها النعاس أثناء النهار

9/19/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يشعر الإنسان في بعض الأحيان بالنعاس أثناء النهار على الرغم من أنه نام نوما جيدا وكافيا في الليل، فما السبب؟.

يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى ان السبب الرئيسي للشعور بالنعاس أثناء النهار هو الانفعالات العاطفية المتطرفة بما فيها الكآبة.

ووفقا للطبيب، غالبا ما لا تستطيع طاقة الإنسان تحمل وفرة الأخبار التي تكون مساحة المعلومات في الدماغ مشبعة بها. لذلك تنفق بسرعة، ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس.

ويقول: "الإنسان إما لا ينام أو ينام مدة طويلة. وإما يتوقف عن الأكل أو يأكل كثيرا، وهذه جميعها حالات متطرفة من سمات الإكتئاب".

ويضيف إذا ظهرت لدى الشخص رغبة بالنوم في النهار فإنها تشير إلى أن شيئا ما في الحياة لا يرضيه، ما يدفع الدماغ للتفاعل فورا وعزل هذا العامل المزعج.

ويشير الطبيب إلى أن الشعور بالنعاس في النهار يعاني منه الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم والسمنة.

ووفقا له، للتخلص من الاكتئاب والنعاس، يجب النوم 10-15 دقيقة في النهار. لأن هذا سيساعد على استعادة نظام النوم والتخلص من النعاس أثناء النهار.

RT




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