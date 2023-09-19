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تكريم دولي أكاديمي للشاعر عبد العزيز البابطين

9/19/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



زار وفد رسمي من جامعة يريڤان الحكومية بأرمينيا دولة الكويت للاحتفاء برئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، الشاعر الكبير عبد العزيز البابطين "رجل الثقافة والسلام"، بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية من قِبل الجامعة، وذلك في ديوانه بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الثقافي تقديراً لسيرة ومسيرة البابطين وبصماته المحلية والعربية والعالمية في العمل الخيري، والإنساني، والثقافي، والتعليمي.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها يتم تكريم المُكرم في وطنه الأم من قِبل جامعه بحجم ومكانة جامعة يريڤان الحكومية الأرمينية، وقد ضم وفد الجامعة كلاً من الأستاذ الدكتور هوفهانيس هوفهانيسيان رئيس جامعة يريفان الحكومية في أرمينيا ،الدكتور روبين ميلكونيان عميد كلية الدراسات الشرقية في جامعة يريفان الحكومية، الدكتور هايك كوتشاريان رئيس كرسي الدراسات العربية في كلية الدراسات الشرقية، جامعة يريڤان الحكومية ، الدكتور فاهي هاكوبيان عضو المجلس العلمي ، الدكتور ميكاييل هوفهانيسيان عضو المجلس العلمي ، الدكتور ميكاييل هوفهانيسيان ، عضو المجلس العلمي.
ووفق الموقع الرسمي لجامعة يريڤان، وبما جاء في قرار منح هذه الدرجة الرفيعة، والتي تُمنح لشخصيات مؤثرة عالمية لها بصمات واضحة في الحياة، والصادر عن المجلس العلمي بالجامعة، أنه استرشاداً بالبند السابع للمادة التاسعة والأربعين من ميثاق مجلس الجامعة، وبناءً على البند السابع من لائحة المجلس، واستناداً إلى أحكام لائحة الألقاب والجوائز الفخرية، قرر المجلس العلمي بجامعة يريڤان الحكومية منح الدكتوراه الفخرية للشاعر عبدالعزيز البابطين " رجل الثقافة والسلام" لدعمه العمل الخيري والثقافي والإنساني، ولجهوده في تعزيز أجندة السلام العالمي، وكذلك لدوره الفعال في التعاون مع الجامعة من خلال كافة أنشطتها الأكاديمية، ودعم النشاط المهني فيها.
وقال الشاعر عبدالعزيز البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين بهذه المناسبة،" إن تكريمي من جامعة يريڤان الحكومية الأرمينية وفي وطني لهو عزيز على قلبي، سأذكره بكلِّ فخر واعتزاز، وإني لا أنظر إليه على أنه مجرد شهادة أزين بها ديواني، بل أنظر إليه على أنه رسالة.. رسالةٌ مفادُها أن حياةَ أيّ إنسان تتمثّل في قدرته على العطاء دون انتظار مقابل، وتحقيق إنجاز ينفع به مَن حوله، كلاً حسب قدراته لخدمة المجتمعات في أهم المجالات ..التعليم، والثقافة، ومساعدة الإنسانية من خلال تحفيز الأفراد على الانخراط في العمل الإنساني والثقافي والدفع بالمؤسسات إلى المساهمة فيه.
كما أؤكد على أن هذا التكريم وغيرَهُ من التكريمات التي حصلتُ عليها خلال مسيرتي الثقافية لهوَ تكريم لبلدي الحبيب الكويت التي أخذت على عاتقها زمام المبادرات فيما تقوم به من أعمال إنسانية في كل أرجاء الأرض، و تكريم للشعب الكويتي، وتكريم أيضًا لكل المثقفين والأدباء والمفكرين والشعراء ودعاة السلام العادل في هذا العالم.
وأعرب البابطين عن شكره وتقديره لجامعة يريڤان، رئيساً ومجلساً علمياً وأساتذة وإدارة، على منحه درجة الدكتوراه الفخرية، والاحتفاء به في ديوانه،"داعياً الله أن يوفق الجميع".



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