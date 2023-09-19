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الزرقاء: وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

9/19/2023 4:23:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع أهالي منطقة الزرقاء الجديدة مساء أمس في جمعية وتر للثقافة والفنون، وثيقة للتعهد بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري الذي رعى الفعالية إن هذه الظاهرة تشكل خرقا للقانون وإرباكا للحياة اليومية للمواطنين، داعيا إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية لأن إطلاق العيارات النارية يعد تعديا على حرية الآخرين.
من جهتهم، تعهد الأهالي الموقعون على الوثيقة بعدم المشاركة في أي حفل أو مناسبة أيا كانت يتخللها إطلاق العيارات النارية.
وتحدث رئيس جمعية (وتر خالد) بادي الغويري عن حملات شعبية ينفذها الأهالي لمساندة الجهات المعنية في حملتها الرسمية، مشيدا بالتعاون الرسمي والشعبي في هذا المجال.-(بترا)



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