Pharmanovia تستحوذ على المحفظة العالمية للجهاز العصبي المركزي (CNS) منnofi

أعلنت شركة Pharmanovia، وهي شركة أدوية عالمية تقوم بتسويق الأدوية الجديدة بالإضافة إلى تجديد الأدوية القائمة وتوسيعها وإطالة دورة حياتها، اليوم عن توسيع محفظتها في مجال طب الأعصاب باستحواذها على 11 علامة تجارية للجهاز العصبي المركزي (CNS) من شركة الرعاية الصحية العالمية Sanofi.

تشمل العلامات التجارية أربعة مجالات علاجية للاحتياجات المستمرة غير المُلباة المرتبطة باضطرابات الجهاز العصبي المركزي، وهي المهدئات النفسية، ومزيلات القلق، ومضادات الصرع، ومضادات الهوس.

ينتمي كلوبازام إلى فئة من الأدوية تسمى البنزوديازيبينات ويمكن استخدامها لعلاج القلق، المصحوب أو غير المصحوب بالأرق أو ببعض الحالات النفسية، لدى بعض المرضى.1 تتضمن العلامات التجارية التي تم الاستحواذ عليها Frisium®‎، وSentil®‎، وUrbanyl®‎، وUrbanil®‎، وUrbanol®‎، وUrbadan®‎، وNoiafren®‎ وCastilium®‎*. ويمكن استخدام Frisium ® ‎ أيضًا كعلاج مساعد للصرع.1

يُستخدم فينوباربيتال (العلامة التجارية: Gardenal®*‎) كمضاد للتشنجات لعلاج كل أشكال الصرع باستثناء نوبات غياب الوعي.2

يُستخدم سياميمازين (العلامة التجارية: Tercian®*†‎) لعلاج أنواع معينة من الحالات الذهانية والقلق لدى المرضى الذين فشلت معهم العلاجات الأخرى وكذلك بعض أنواع الاكتئاب مع مضاد آخر للاكتئاب.3

يُستخدم بروكلوربيرازين (العلامة التجارية: Stemetil®*‎) لعلاج الدوار، والغثيان، والقيء الناتج من أسباب مختلفة. ويمكن استخدامه أيضًا في حالات أخرى مثل الفصام والهوس الحاد وكعلاج مساعد في علاج القلق على المدى القصير.4، 5

يُعلق الدكتور James Burt، الرئيس التنفيذي لشركة Pharmanovia قائلاً: "يُعد قرار Sanofi بتصفية محفظة الجهاز العصبي المركزي (CNS) القائمة هذه، والتي تضم علامات تجارية رائدة مثل Frisium®‎ وGardenal®‎، لصالح Pharmanovia بمثابة اعتراف بخبراتنا في طب الأعصاب، وقدراتنا في إدارة دورة الحياة وسمعتنا بأننا شريك موثوق به في سحب الاستثمارات. نحن متحمسون لاستخدام هذه المعرفة إلى جانب منصتنا العالمية لضمان عدم استمرار إتاحة هذه الأدوية المهمة لملايين المرضى الذين يحتاجون إليها فحسب، بل لمواصلة التطوّر لتلبية احتياجات المرضى من خلال إدارة دورة الحياة لدينا."

"من خلال هذا الاستحواذ، لا نبني عمقًا جغرافيًا فحسب، بل نقدِّم أيضًا منتجات تتناغم بشكل واضح مع محفظتنا الحالية إلى جانب التركيز الأساسي على العلاج الفرعي للصحة العقلية والصرع، حيث لا تزال ثمة احتياجات كبيرة غير مُلباة."

-النهاية-

ملاحظات للمحررين

*لم يتم اعتماد كل المؤشرات في كل سوق. لمعرفة المؤشرات المحلية، يُنصح بالتحقق من الملصق المعتمد المحلي. †لا يتوفر Tercian®‎ إلا في فرنسا.

نبذة عن Pharmanovia

Pharmanovia هي شركة رعاية صحية عالمية تُعنى بإدارة دورة الحياة. ويتمثل هدفنا في تهيئة الأدوية للغد، لتحسين حياة المرضى على مستوى العالم.

نقوم بذلك من خلال تحسين الأدوية القائمة عن طريق إعادة اكتشاف العلامات التجارية الشهيرة أو إعادة توظيفها أو إعادة تصميمها لتحسين نتائج المرضى وتجاربهم من خلال التطوير الداخلي والشراكات الإستراتيجية.

يعمل فريقنا الذي يحظى بالتنوع والمتنامي في أكثر من 160 دولة حول العالم، لتقديم حلول عالية الجودة، أخلاقيًا وبشكل مستدام، عبر مجالاتنا العلاجية الأربعة الأساسية، المتمثلة في طب الغدد الصماء وطب الأعصاب وطب القلب والأوعية الدموية وطب الأورام.

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نبذة عن Sanofi

Sanofi هي شركة رعاية صحية عالمية مبتكرة، يدفعها هدف واحد وهو مطاردة معجزات العلم لتحسين حياة الناس. ويكرس فريقها، المنتشر في قرابة 100 دولة، جهوده لتحويل وجه ممارسة الطب من خلال العمل على تحويل المستحيل إلى ممكن. توفر Sanofi خيارات علاجية قد تغير شكل الحياة إلى جانب حماية اللقاحات المُنقذة لحياة ملايين الأشخاص على مستوى العالم، مع وضع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في قلب طموحاتها.

Sanofi مدرجة في بوصة EURONEXT باسم: SAN وفي بورصة NASDAQ باسم: SNY.

المراجع

1 - Frisium Summary of Product Characteristics, – last accessed 11.9.2023

2 - Phenobarbital Sodium Injection Summary of Product Characteristics, - last accessed 11.9.2023

3 - Terican Summary of Product Characteristics, – last accessed 11.9.2023

4 - Stemetil Injection Summary of Product Characteristics, - last accessed 11.9.2023

5 - Stemetil Tablets Summary of Product Characteristics, - last accessed 11.9.2023

COR2023PR00207 – Date of Preparation – 14.9.2023

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