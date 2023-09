Pharmanovia تستحوذ على المحفظة العالمية للجهاز العصبي المركزي (CNS) منnofi

أعلنت شركة Pharmanovia، وهي شركة أدوية عالمية تقوم بتسويق الأدوية الجديدة بالإضافة إلى تجديد الأدوية القائمة وتوسيعها وإطالة دورة حياتها، اليوم عن توسيع محفظتها في مجال طب الأعصاب باستحواذها على 11 علامة تجارية للجهاز العصبي المركزي (CNS) من شركة الرعاية الصحية العالمية Sanofi.

تشمل العلامات التجارية أربعة مجالات علاجية للاحتياجات المستمرة غير المُلباة المرتبطة باضطرابات الجهاز العصبي المركزي، وهي المهدئات النفسية، ومزيلات القلق، ومضادات الصرع، ومضادات الهوس.

ينتمي كلوبازام إلى فئة من الأدوية تسمى البنزوديازيبينات ويمكن استخدامها لعلاج القلق، المصحوب أو غير المصحوب بالأرق أو ببعض الحالات النفسية، لدى بعض المرضى.1 تتضمن العلامات التجارية التي تم الاستحواذ عليها Frisium®‎، وSentil®‎، وUrbanyl®‎، وUrbanil®‎، وUrbanol®‎، وUrbadan®‎، وNoiafren®‎ وCastilium®‎*. ويمكن استخدام Frisium ® ‎ أيضًا كعلاج مساعد للصرع.1

يُستخدم فينوباربيتال (العلامة التجارية: Gardenal®*‎) كمضاد للتشنجات لعلاج كل أشكال الصرع باستثناء نوبات غياب الوعي.2

يُستخدم سياميمازين (العلامة التجارية: Tercian®*†‎) لعلاج أنواع معينة من الحالات الذهانية والقلق لدى المرضى الذين فشلت معهم العلاجات الأخرى وكذلك بعض أنواع الاكتئاب مع مضاد آخر للاكتئاب.3

يُستخدم بروكلوربيرازين (العلامة التجارية: Stemetil®*‎) لعلاج الدوار، والغثيان، والقيء الناتج من أسباب مختلفة. ويمكن استخدامه أيضًا في حالات أخرى مثل الفصام والهوس الحاد وكعلاج مساعد في علاج القلق على المدى القصير.4، 5

يُعلق الدكتور James Burt، الرئيس التنفيذي لشركة Pharmanovia قائلاً: "يُعد قرار Sanofi بتصفية محفظة الجهاز العصبي المركزي (CNS) القائمة هذه، والتي تضم علامات تجارية رائدة مثل Frisium®‎ وGardenal®‎، لصالح Pharmanovia بمثابة اعتراف بخبراتنا في طب الأعصاب، وقدراتنا في إدارة دورة الحياة وسمعتنا بأننا شريك موثوق به في سحب الاستثمارات. نحن متحمسون لاستخدام هذه المعرفة إلى جانب منصتنا العالمية لضمان عدم استمرار إتاحة هذه الأدوية المهمة لملايين المرضى الذين يحتاجون إليها فحسب، بل لمواصلة التطوّر لتلبية احتياجات المرضى من خلال إدارة دورة الحياة لدينا."

"من خلال هذا الاستحواذ، لا نبني عمقًا جغرافيًا فحسب، بل نقدِّم أيضًا منتجات تتناغم بشكل واضح مع محفظتنا الحالية إلى جانب التركيز الأساسي على العلاج الفرعي للصحة العقلية والصرع، حيث لا تزال ثمة احتياجات كبيرة غير مُلباة."

*لم يتم اعتماد كل المؤشرات في كل سوق. لمعرفة المؤشرات المحلية، يُنصح بالتحقق من الملصق المعتمد المحلي. †لا يتوفر Tercian®‎ إلا في فرنسا.

نبذة عن Pharmanovia

Pharmanovia هي شركة رعاية صحية عالمية تُعنى بإدارة دورة الحياة. ويتمثل هدفنا في تهيئة الأدوية للغد، لتحسين حياة المرضى على مستوى العالم.

نقوم بذلك من خلال تحسين الأدوية القائمة عن طريق إعادة اكتشاف العلامات التجارية الشهيرة أو إعادة توظيفها أو إعادة تصميمها لتحسين نتائج المرضى وتجاربهم من خلال التطوير الداخلي والشراكات الإستراتيجية.

يعمل فريقنا الذي يحظى بالتنوع والمتنامي في أكثر من 160 دولة حول العالم، لتقديم حلول عالية الجودة، أخلاقيًا وبشكل مستدام، عبر مجالاتنا العلاجية الأربعة الأساسية، المتمثلة في طب الغدد الصماء وطب الأعصاب وطب القلب والأوعية الدموية وطب الأورام.

للحصول على مزيد من المعلومات عن Pharmanovia، تُرجى زيارة

نبذة عن Sanofi

Sanofi هي شركة رعاية صحية عالمية مبتكرة، يدفعها هدف واحد وهو مطاردة معجزات العلم لتحسين حياة الناس. ويكرس فريقها، المنتشر في قرابة 100 دولة، جهوده لتحويل وجه ممارسة الطب من خلال العمل على تحويل المستحيل إلى ممكن. توفر Sanofi خيارات علاجية قد تغير شكل الحياة إلى جانب حماية اللقاحات المُنقذة لحياة ملايين الأشخاص على مستوى العالم، مع وضع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في قلب طموحاتها.

Sanofi مدرجة في بوصة EURONEXT باسم: SAN وفي بورصة NASDAQ باسم: SNY.

