TOM FORD تعلن عن تعيينات قيادية في قسم صورة العلامة التجارية والاتصالات والإعلام

TOM FORD تعلن عن تعيينات قيادية في قسم صورة العلامة التجارية والاتصالات والإعلام
التاريخ
9/19/2023 4:20:00 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت TOM FORD اليوم عن تعيين Rebecca Mason نائبًا أول للرئيس في قسم صورة العلامة التجارية العالمية، وتعيين Paolo Cigognini نائبًا أول للرئيس في قسم الاتصالات العالمية والإعلام، اعتبارًا من 28 أغسطس 2023. سيعمل القائدان الجديدان معًا بشكل وثيق لضمان التناسق والتماسك بين صورة العلامة التجارية والاتصالات عبر كل قطاعات الشركة للفخامة العالمية، بما في ذلك الموضة والجمال والنظارات.
تنضم Mason إلى TOM FORD بعد مسيرة مهنية حافلة في Condé Nast، حيث أمضت أكثر من 15 عامًا، كان آخرها تقلّد منصب نائب رئيس قسم الإبداع العالمي في Condé Nast Commercial Creative. بصفتها نائب الرئيس الأول لقسم صورة العلامة التجارية العالمية في TOM FORD، ستشرف Mason على صورة العلامة التجارية في كل فئات TOM FORD، ما يضمن التعبير المميز عن صورة العلامة التجارية وفلسفتها في الفخامة العالمية بشكل متماسك عبر كل نقاط الاتصال. سترفع Mason تقاريرها إلى Guillaume Jesel، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة TOM FORD مع تقديم تقارير مصفوفية إلى Peter Hawkings، المدير الإبداعي في TOM FORD.
يقول Jesel "تتمتع Rebecca، بصفتها مضيفة استثنائية للعلامة التجارية، بفهم عميق لسرد قصص العلامات التجارية للفخامة. وستضمن خبرتها المتخصصة استمرار صورة العلامة التجارية TOM FORD في تقديم مفاهيم جريئة وتخطف الأبصار ترتقي برؤية TOM FORD الشهيرة لبريق الفخامة العصرية".
ينضم Cigognini إلى TOM FORD وهو يتمتع بعشرين عامًا من الخبرة في مجال التسويق والاتصالات في الفخامة العالمية. في السابق، شغل Cigognini منصب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة Alexander McQueen وتولى أدوارًا قيادية في التسويق والاتصالات لدى Bottega Veneta وDolce & Gabbana وBulgari. بصفته نائب الرئيس الأول في قسم الاتصالات العالمية والإعلام، سيشرف Cigognini على أسهم العلامة التجارية، والاتصالات الإستراتيجية، ووسائل الإعلام المدفوعة والمملوكة والمكتسبة، والمواهب وصدى العلامة التجارية، في كل فئات TOM FORD. سيرفع Cigognini تقاريره إلى Guillaume Jesel مع تقديم تقارير مصفوفية إلى Lelio Gavazza، الرئيس التنفيذي لشركة TOM FORD FASHION.
يقول Gavazza "Paolo قائد اتصالات إستراتيجية من الطراز العالمي ويتمتع بخبرة استثنائية في العمل مع المديرين الإبداعيين في مجال الموضة. كما يتمتع بخبرة عميقة في قيادة طموحات الفخامة والارتقاء بقيمة العلامة التجارية لتحقيق نتائج الأعمال".
نبذة عن TOM FORD
TOM FORD هي بيت عالمي للفخامة يقدم أزياء وإكسسوارات ونظارات ومستحضرات تجميل استثنائية للنساء والرجال. تشتهر هذه العلامة التجارية التي أسسها Tom Ford في عام 2005 ببريق الفخامة العصرية. في عام 2023، تم تعيين Peter Hawkings مديرًا إبداعيًا. شركات Estée Lauder Companies هي المالك الوحيد لشركة TOM FORD ولديها تراخيص طويلة الأجل مع Ermenegildo Zegna NV لصالح TOM FORD FASHION وMarcolin Group لصالح TOM FORD EYEWEAR.
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