TOM FORD تعلن عن تعيينات قيادية في قسم صورة العلامة التجارية والاتصالات والإعلام

تنضم Mason إلى TOM FORD بعد مسيرة مهنية حافلة في Condé Nast، حيث أمضت أكثر من 15 عامًا، كان آخرها تقلّد منصب نائب رئيس قسم الإبداع العالمي في Condé Nast Commercial Creative. بصفتها نائب الرئيس الأول لقسم صورة العلامة التجارية العالمية في TOM FORD، ستشرف Mason على صورة العلامة التجارية في كل فئات TOM FORD، ما يضمن التعبير المميز عن صورة العلامة التجارية وفلسفتها في الفخامة العالمية بشكل متماسك عبر كل نقاط الاتصال. سترفع Mason تقاريرها إلى Guillaume Jesel، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة TOM FORD مع تقديم تقارير مصفوفية إلى Peter Hawkings، المدير الإبداعي في TOM FORD.

يقول Jesel "تتمتع Rebecca، بصفتها مضيفة استثنائية للعلامة التجارية، بفهم عميق لسرد قصص العلامات التجارية للفخامة. وستضمن خبرتها المتخصصة استمرار صورة العلامة التجارية TOM FORD في تقديم مفاهيم جريئة وتخطف الأبصار ترتقي برؤية TOM FORD الشهيرة لبريق الفخامة العصرية".

ينضم Cigognini إلى TOM FORD وهو يتمتع بعشرين عامًا من الخبرة في مجال التسويق والاتصالات في الفخامة العالمية. في السابق، شغل Cigognini منصب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة Alexander McQueen وتولى أدوارًا قيادية في التسويق والاتصالات لدى Bottega Veneta وDolce & Gabbana وBulgari. بصفته نائب الرئيس الأول في قسم الاتصالات العالمية والإعلام، سيشرف Cigognini على أسهم العلامة التجارية، والاتصالات الإستراتيجية، ووسائل الإعلام المدفوعة والمملوكة والمكتسبة، والمواهب وصدى العلامة التجارية، في كل فئات TOM FORD. سيرفع Cigognini تقاريره إلى Guillaume Jesel مع تقديم تقارير مصفوفية إلى Lelio Gavazza، الرئيس التنفيذي لشركة TOM FORD FASHION.

يقول Gavazza‏ "Paolo قائد اتصالات إستراتيجية من الطراز العالمي ويتمتع بخبرة استثنائية في العمل مع المديرين الإبداعيين في مجال الموضة. كما يتمتع بخبرة عميقة في قيادة طموحات الفخامة والارتقاء بقيمة العلامة التجارية لتحقيق نتائج الأعمال".

نبذة عن TOM FORD

TOM FORD هي بيت عالمي للفخامة يقدم أزياء وإكسسوارات ونظارات ومستحضرات تجميل استثنائية للنساء والرجال. تشتهر هذه العلامة التجارية التي أسسها Tom Ford في عام 2005 ببريق الفخامة العصرية. في عام 2023، تم تعيين Peter Hawkings مديرًا إبداعيًا. شركات Estée Lauder Companies هي المالك الوحيد لشركة TOM FORD ولديها تراخيص طويلة الأجل مع Ermenegildo Zegna NV لصالح TOM FORD FASHION وMarcolin Group لصالح TOM FORD EYEWEAR.

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