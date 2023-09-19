أعضاء World Golduncil يلتزمون بتعزيز شفافية سلسلة التوريد

يلتزم جميع أعضاء World Gold Council البالغ عددهم 33 ممّن يمتلكون مناجم قيد العمل وينتجون مجتمعين زهاء 1,300 طنٍ من الذهب سنويًا، بنشر أسماء ومواقع شركائهم في التكرير على أساس سنوي على الأقل، لتشمل جميع العمليات التي تأتي فيها الإيرادات الأولية من إنتاج الذهب.

كما التزم جميع الأعضاء بالانضمام إلى منصة Gold Bar Integrity (اختصارًا "GBI") وتوفير "البيانات الأساسية" المتعلقة بالذهب الذي أنتجوه لشركائهم في التكرير على أساس سري. ويضمن ذلك دخول الذهب إلى منصة Gold Bar Integrity "من المصدر" وهو خطوة رئيسة في رقمنة الذهب في جميع أنحاء سلسلة التوريد. وستمد قطاع الذهب بسجلٍ قويٍ وقابل للتحقق من الذهب المستخرج بطريقة مسؤولة؛ ممّا سيفتح الطريق أمام ظهور فرص عديدةٍ لتطوير منتجات جديدة وزيادة جاذبية الذهب كفئة أصول موثوق بها للمستثمرين والعملاء الحاليين والجدد.

علق David Tait، المدير التنفيذي لـ World Gold Council، قائلاً: "تنتابني حالة من السعادة بأن أعضاءنا لم يحيدوا قيد أنملة عن اتباع طريق الشفافية. كما أن السعي إلى تعزيز تطبيق مبدأ الشفافية في سلسلة التوريد أمر محمود لا ضير فيه للشركات المنتجة والمجتمعات التي تحقق الاستفادة المثلى من التوظيف، والتدريب، والمهارات، والمستثمرين، والمستهلكين؛ ممّن يمكنهم التأكد بإنتاج ذهبهم وتداوله في إطار مسؤولية تامة. كما ينبغي لنا إبداء فخرنا التام على نحو حقيقي بالتأثير المُثمر الذي يحدثه قطاع التنقيب عن الذهب في المجتمعات والبلدان التي يستخرج فيها".

اتخذت تلك الإجراءات لتشجيع المزيد من الشفافية بشأن تجارة الذهب العالمية، ويأخذ جميع الأعضاء على عاتقهم الالتزام بهاتين المبادرتين، ويُنجز في الوقت الحالي تحديد فترة التنفيذ، فضلاً إلى تشجيع جميع المسؤولين على تقديم هذه الالتزامات لتعزيز شفافية سلسلة التوريد.

World Gold Council

نحن منظمة ذات عضوية تدعم الدور الذي ينهض به الذهب باعتباره أصلاً استراتيجيًا، وصياغة مستقبل سلسلة توريد الذهب المسؤولة، والتي يمكن الوصول إليها، ويعمل فريق الخبراء التابع على بناء فهم لحالة استخدام الذهب وإمكانياته عن طريق الأبحاث، والتحليلات، والتعليقات، والرؤى الموثوق بها. كما نتولى قيادة التقدم المحرز في القطاع، وصياغة السياسة، ووضع المعايير المتعلقة بسوق الذهب الدائم والمستدام.

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