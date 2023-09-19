أعضاء World Golduncil يلتزمون بتعزيز شفافية سلسلة التوريد

أعضاء World Golduncil يلتزمون بتعزيز شفافية سلسلة التوريد
التاريخ
9/19/2023 4:20:00 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): أعلن World Gold Council اليوم أن أعضاءه، الذين يمثلون غالبية قطاع التنقيب عن الذهب المنتشر على نطاق واسع في أصقاع الأرض، قد التزموا بتطبيق مبادئ الشفافية المعززة في سلسلة توريد الذهب.
يلتزم جميع أعضاء World Gold Council البالغ عددهم 33 ممّن يمتلكون مناجم قيد العمل وينتجون مجتمعين زهاء 1,300 طنٍ من الذهب سنويًا، بنشر أسماء ومواقع شركائهم في التكرير على أساس سنوي على الأقل، لتشمل جميع العمليات التي تأتي فيها الإيرادات الأولية من إنتاج الذهب.
كما التزم جميع الأعضاء بالانضمام إلى منصة Gold Bar Integrity (اختصارًا "GBI") وتوفير "البيانات الأساسية" المتعلقة بالذهب الذي أنتجوه لشركائهم في التكرير على أساس سري. ويضمن ذلك دخول الذهب إلى منصة Gold Bar Integrity "من المصدر" وهو خطوة رئيسة في رقمنة الذهب في جميع أنحاء سلسلة التوريد. وستمد قطاع الذهب بسجلٍ قويٍ وقابل للتحقق من الذهب المستخرج بطريقة مسؤولة؛ ممّا سيفتح الطريق أمام ظهور فرص عديدةٍ لتطوير منتجات جديدة وزيادة جاذبية الذهب كفئة أصول موثوق بها للمستثمرين والعملاء الحاليين والجدد.
علق David Tait، المدير التنفيذي لـ World Gold Council، قائلاً: "تنتابني حالة من السعادة بأن أعضاءنا لم يحيدوا قيد أنملة عن اتباع طريق الشفافية. كما أن السعي إلى تعزيز تطبيق مبدأ الشفافية في سلسلة التوريد أمر محمود لا ضير فيه للشركات المنتجة والمجتمعات التي تحقق الاستفادة المثلى من التوظيف، والتدريب، والمهارات، والمستثمرين، والمستهلكين؛ ممّن يمكنهم التأكد بإنتاج ذهبهم وتداوله في إطار مسؤولية تامة. كما ينبغي لنا إبداء فخرنا التام على نحو حقيقي بالتأثير المُثمر الذي يحدثه قطاع التنقيب عن الذهب في المجتمعات والبلدان التي يستخرج فيها".
اتخذت تلك الإجراءات لتشجيع المزيد من الشفافية بشأن تجارة الذهب العالمية، ويأخذ جميع الأعضاء على عاتقهم الالتزام بهاتين المبادرتين، ويُنجز في الوقت الحالي تحديد فترة التنفيذ، فضلاً إلى تشجيع جميع المسؤولين على تقديم هذه الالتزامات لتعزيز شفافية سلسلة التوريد.
World Gold Council
نحن منظمة ذات عضوية تدعم الدور الذي ينهض به الذهب باعتباره أصلاً استراتيجيًا، وصياغة مستقبل سلسلة توريد الذهب المسؤولة، والتي يمكن الوصول إليها، ويعمل فريق الخبراء التابع على بناء فهم لحالة استخدام الذهب وإمكانياته عن طريق الأبحاث، والتحليلات، والتعليقات، والرؤى الموثوق بها. كما نتولى قيادة التقدم المحرز في القطاع، وصياغة السياسة، ووضع المعايير المتعلقة بسوق الذهب الدائم والمستدام.
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