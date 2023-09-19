شركة Ltimindtree تطلق الاختبار كخدمة للبرمجيات كخدمة من Oracle
التاريخ
9/19/2023 4:20:00 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة LTIMindtree [الرمز في بورصة NSE: LTIM، BSE: 540005]، وهي شركة عالمية للاستشارات التقنية والحلول الرقمية، أعلنت عن إطلاق الاختبار كخدمة للبرمجيات كخدمة من Oracle. بعد نجاح RELY، وهي منصة شاملة لمجموعة من خدمات الضمان والامتثال للاستخدامات المؤسسية، يقدم هذا العرض الجديد معيارًا جديدًا لاختبار البرمجيات كخدمة من Oracle.
لقد تم إنشاء الاختبار كخدمة للبرمجيات كخدمة من Oracle، والذي تقدمه شركة LTIMindtree عبر منصة RELY، لحل عدة تحديات يفرضها الاختبار والتحقق على سحابة Oracle. من بين التحديات الشائعة التي تواجهها فرق الاختبارات هي طبيعة عمليات الاختبار اليدوية والمستهلكة للوقت والتي تترك وقتًا أقل نسبيًا للتحليل ونشر التحديثات. تعمل الفرق حاليًا بنصوص برمجية قديمة للاختبار، والتي تثير مخاوف بشأن الدقة في أثناء عمليات تسوية نتائج الاختبار. كما أنهم يواجهون أعطالاً مستمرة في دمج النظام ومشاكل في الأمان والامتثال تحد من النطاق الترددي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتطلب اختبارات خارجية مستقلة باستمرار لضمان الأداء الأمثل.
إن منصة RELY مجهزة بمجموعة قوية من الميزات لحل التحديات في عمليات الاختبار القائمة، مثل الاختبارات الجاهزة، ولوحات المعلومات التفاعلية للظهور في الوقت الفعلي، والدعم السلس لكل إصدارات Oracle، والتشغيل الآلي الشامل، والتحكم المحكم في التدقيق، والاختبار الأسرع بـ 5 مرات.
قال Nachiket Deshpande ، المدير المتفرغ ومسؤول التشغيل الأول في شركة LTIMindtree "الاختبار والتحقق على سحابة Oracle نشاط حرج في عملية النشر على السحابة عمومًا، لكنه غالبًا ما يصبح مرهقًا ومستهلكًا للوقت مع تحقيق نتائج أقل من المتوقع. إن التعقيد في عملية نشر نظم وهياكل تكنولوجيا المعلومات مع اختبار وعملية غير كافيين يمكن أن يعيق ويؤخر تحقيق الفوائد العملية الكاملة لصالح المؤسسات. في ضوء تجربتنا مع سحابة Oracle ومنصتنا المتقدمة 'RELY'، نحن في وضع متفوق لمساعدة العملاء في البدء في رحلتهم للتحول إلى سحابة Oracle بكفاءة وفعالية".
شركة LTIMindtree أنشأت منصة RELY، ويجري تشغيلها من جانب Tricentis من أجل مزيد من التعزيز لخدمات التشغيل الآلي لاختبارات التطبيقات المؤسسية لكل من SAP وOracle وخطوط خدمات أخرى. تستهدف شركة LTIMindtree تمكين العملاء في مختلف المجالات من التعامل مع تحديات مجال الأعمال العالمي الديناميكي وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المسؤولة بيئيًا.
نبذة عن شركة LTIMindtree
تُعتبر شركة LTIMindtree شركة عالمية في مجال الاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، وتتيح للمؤسسات من أنحاء الصناعات إعادة صياغة نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو عن طريق الاعتماد على التقنيات الرقمية. باعتبار شركة LTIMindtree شريكًا في التحول الرقمي لدى أكثر من 700 عميل، فإنها تجمع خبرة واسعة في النطاق والتكنولوجيا للمساعدة على تعزيز التميز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. يتولى تشغيل شركة LTIMindtree أكثر من 82,000 مهني موهوب في مجال ريادة الأعمال على مستوى أكثر من 30 بلدًا وتجمع الشركة - وهي إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro - بين نقاط القوة المعروفة في المجال من قبل لدى شركتي Larsen & Toubro Infotech وMindtree لحل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع .
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