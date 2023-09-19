شركة Ltimindtree تطلق الاختبار كخدمة للبرمجيات كخدمة من Oracle

لقد تم إنشاء الاختبار كخدمة للبرمجيات كخدمة من Oracle، والذي تقدمه شركة LTIMindtree عبر منصة RELY، لحل عدة تحديات يفرضها الاختبار والتحقق على سحابة Oracle. من بين التحديات الشائعة التي تواجهها فرق الاختبارات هي طبيعة عمليات الاختبار اليدوية والمستهلكة للوقت والتي تترك وقتًا أقل نسبيًا للتحليل ونشر التحديثات. تعمل الفرق حاليًا بنصوص برمجية قديمة للاختبار، والتي تثير مخاوف بشأن الدقة في أثناء عمليات تسوية نتائج الاختبار. كما أنهم يواجهون أعطالاً مستمرة في دمج النظام ومشاكل في الأمان والامتثال تحد من النطاق الترددي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتطلب اختبارات خارجية مستقلة باستمرار لضمان الأداء الأمثل.

إن منصة RELY مجهزة بمجموعة قوية من الميزات لحل التحديات في عمليات الاختبار القائمة، مثل الاختبارات الجاهزة، ولوحات المعلومات التفاعلية للظهور في الوقت الفعلي، والدعم السلس لكل إصدارات Oracle، والتشغيل الآلي الشامل، والتحكم المحكم في التدقيق، والاختبار الأسرع بـ 5 مرات.

قال Nachiket Deshpande ، المدير المتفرغ ومسؤول التشغيل الأول في شركة LTIMindtree "الاختبار والتحقق على سحابة Oracle نشاط حرج في عملية النشر على السحابة عمومًا، لكنه غالبًا ما يصبح مرهقًا ومستهلكًا للوقت مع تحقيق نتائج أقل من المتوقع. إن التعقيد في عملية نشر نظم وهياكل تكنولوجيا المعلومات مع اختبار وعملية غير كافيين يمكن أن يعيق ويؤخر تحقيق الفوائد العملية الكاملة لصالح المؤسسات. في ضوء تجربتنا مع سحابة Oracle ومنصتنا المتقدمة 'RELY'، نحن في وضع متفوق لمساعدة العملاء في البدء في رحلتهم للتحول إلى سحابة Oracle بكفاءة وفعالية".

شركة LTIMindtree أنشأت منصة RELY، ويجري تشغيلها من جانب Tricentis من أجل مزيد من التعزيز لخدمات التشغيل الآلي لاختبارات التطبيقات المؤسسية لكل من SAP وOracle وخطوط خدمات أخرى. تستهدف شركة LTIMindtree تمكين العملاء في مختلف المجالات من التعامل مع تحديات مجال الأعمال العالمي الديناميكي وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المسؤولة بيئيًا.

نبذة عن شركة LTIMindtree

تُعتبر شركة LTIMindtree شركة عالمية في مجال الاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، وتتيح للمؤسسات من أنحاء الصناعات إعادة صياغة نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو عن طريق الاعتماد على التقنيات الرقمية. باعتبار شركة LTIMindtree شريكًا في التحول الرقمي لدى أكثر من 700 عميل، فإنها تجمع خبرة واسعة في النطاق والتكنولوجيا للمساعدة على تعزيز التميز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. يتولى تشغيل شركة LTIMindtree أكثر من 82,000 مهني موهوب في مجال ريادة الأعمال على مستوى أكثر من 30 بلدًا وتجمع الشركة - وهي إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro - بين نقاط القوة المعروفة في المجال من قبل لدى شركتي Larsen & Toubro Infotech وMindtree لحل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع .

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