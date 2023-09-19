Lab تصدر دراسة عالمية عن حالة إدارة المياه، وتكشف عن هواجس القلق لدى المستهلكين بشأن المياه في العالم

بحلول عام 2030، من المتوقع أن يعاني الكوكب من عجز مائي بنسبة 56%، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الموارد العالمية ، وسيواجه 1.6 مليار شخص عجزًا في مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، وفقًا للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة . وفي ظل أزمة المياه الملحة القائمة هذه، قامت شركة Ecolab بإعداد دراسة "Ecolab Watermark Study" لتحديد الاتجاهات، والمساعدة في نشر التوعية وخلق إجراءات بين أصحاب المصلحة في الصناعة، وتحديدًا أولئك في آسيا/المحيط الهادئ، والصين، وأوروبا، والهند/الشرق الأوسط/أفريقيا (IMEA)، وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

ومن بين النتائج العالمية التي استخلصتها دراسة Ecolab Watermark Study، تم الكشف عن العديد من الاتجاهات الهامة المتعلقة بالمياه:



تُعدُّ الاستفادة من المياه النظيفة والآمنة هاجس قلق شديد للمستهلكين في كل منطقة. تمتلك أمريكا اللاتينية (92%) والصين (85%) والولايات المتحدة (81%) أعلى نسبة من المستهلكين الذين يتمثل شغلهم الشاغل في الحصول على مياه نظيفة وآمنة أكثر من القضايا الأخرى المتعلقة بالمناخ، مثل التلوث أو تغيُّر المناخ.

ويلقي المستهلكون بالمسؤولية على عاتق الحكومات والشركات بخصوص الحفاظ على المياه. ومع ذلك، يظن المستهلكون أن هؤلاء القادة لا يهتمون بدرجة كافية بتأثيرهم على المياه أو تغيُّر المناخ. وتجلى هذا الأمر تمامًا في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ، حيث يعتقد ما بين 42% و46% من الأشخاص أن قادتهم يهتمون بهذا الأمر. يتراءى للمستهلكين أن القطاع ليست لديه خطة واضحة لمعالجة مشكلة ندرة المياه، على الرغم من المسؤولية والأهمية الملحوظة. يتضح هذا الهاجس بشكل أكبر في الصين (82%)، وأمريكا اللاتينية (78%)، والهند والشرق الأوسط وأفريقيا (78%)، ويظهر أيضًا بوضوح في أوروبا (66%) والولايات المتحدة (65%) وآسيا/المحيط الهادئ (60%).

"تؤثر أزمة المياه على المجتمعات بصرف النظر عن موقعها، وغالبًا ما يتم التغاضي عنها في الاستجابة العالمية لتغيُّر المناخ. "وإزاء عملنا على تحويل الطريقة التي يفكر بها العالم بشأن المياه، فإن نتائج دراسة Ecolab Watermark Study يجب أن تثير حفيظة القادة على الاضطلاع بدور أكبر في حماية هذا المورد الثمين والمحدود" حسبما صرَّح Christophe Beck، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Ecolab. "الوقت يداهمنا لمواجهة هذا التحدي، والمستهلكون في جميع أنحاء العالم يقولون إن الشركات يجب أن تبادِر وتتخذ خطوات جادة الآن. ومن الأخبار السارة للقطاع هو أن الوفاء بهذه المسؤولية يمكن أن يؤدي إلى استدامة إيجابية ونتائج أعمال."

واستجابة لانعدام المساءلة، يتبنى المستهلكون أنفسهم سلوكيات شراء صديقة للبيئة. ووفقًا للنتائج الصادرة عن الدراسة، فإن المستهلكين يعتزمون تمامًا التوقف عن شراء المنتجات التي تتطلب كمية كبيرة من المياه لإنتاجها، فضلاً عن دفع المزيد مقابل السلع التي يتم تصنيعها باستخدام ممارسات تجارية مستدامة، لا سيما في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا (88%)، والصين (85%)، وأمريكا اللاتينية (81%).

وبالرغم من التحديات المعروفة، تنتاب المستهلكين حالة من التفاؤل بإمكانية التخفيف من أزمة المياه من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية. يعتقد ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في جميع أنحاء العالم في المتوسط أنه يمكن معالجة مشكلة ندرة المياه بشكل فعَّال، وفقًا لنتائج الدراسة، في ظل حالة التفاؤل التي تتضح أكثر في أمريكا اللاتينية (84%)، والهند والشرق الأوسط وأفريقيا (83%) والصين (78%).

ومن جانبه صرَّح Emilio Tenuta، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة Ecolab قائلاً: "إذا لم تُطرح على طاولة الصناعة آلية الدفاع عن حلول المناخ والمياه وتطويرها التي تحمي مجتمعاتنا، فسنستمر في إثارة حفيظة المستهلكين بأننا لا نقوم بواجبنا". "وإزاء التركيز فقط على تصوُّرات المياه والمستهلكين للأزمة المستمرة، توفر دراسة Ecolab Watermark Study رؤى فريدة حول أين وكيف يمكن لأصحاب المصلحة - سواء كانوا جهات تُمثل الحكومة أو الشركات أو المنظمات غير الحكومية أو حتى الأفراد - العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية الحرجة بنجاح."

بالإضافة إلى تقديم النتائج العالمية والإقليمية، تتضمَّن دراسة Ecolab Watermark Study بيانات تخص 15 بلدًا على حدة. وأظهرت البيانات الخاصة بالولايات المتحدة أن 81% من المستهلكين تنتابهم حالة من القلق الشديد إزاء إمكانية الحصول على مياه نظيفة وآمنة، ويعتبرون الشركات والحكومات تتحمل مسؤولية أكبر عندما يتعلق الأمر بتمويل وسائل الحفاظ على المياه. بالإضافة إلى ذلك، يتفق 65% من المستهلكين في الولايات المتحدة على أن الشركات والجهات المصنعة ليست لديها إرشادات وخطط واضحة لمكافحة مشكلة ندرة المياه. وأخيرًا، على الرغم من أن أقل من نصف المستهلكين في الولايات المتحدة يعتقدون أن قادة الأعمال والحكومات يهتمون بتغيُّر المناخ أو الحفاظ على المياه، فإن 70% منهم ما زالت تنتابهم حالة من التفاؤل بإمكانية معالجة مشكلة ندرة المياه بشكل فعَّال.

أُجريت دراسة Ecolab Watermark Study بالشراكة مع Morning Consult في عام 2023 على عينة من عامة السكان البالغين. ستقوم شركة Ecolab بتحديث إصدارات جديدة من دراسة Ecolab Watermark Study وطرحها سنويًا. للحصول على نتائج مفصلة، بما في ذلك لوحة المعلومات التفاعلية، تفضَّل بزيارة watermark.ecolab.

معلومات عن شركة Ecolab

تُعدُّ شركة Ecolab (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ECL) شريكًا موثوقًا به لملايين العملاء، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستدامة تقدم حلول وخدمات المياه والنظافة والوقاية من العدوى التي تحمي الأشخاص والموارد الحيوية للحياة. واستنادًا إلى حجم الابتكار على مدار قرن، تبلغ مبيعات Ecolab السنوية 14 مليار دولار أمريكي، ويعمل بها أكثر من 47000 موظف وتعمل في أكثر من 170 دولة حول العالم. تطرح الشركة حلولاً شاملة قائمة على العلوم ورؤى تعتمد على البيانات وخدمات من طراز رفيع لتعزيز سلامة الأغذية والحفاظ على بيئات نظيفة وآمنة وتحسين استخدام المياه والطاقة. تعمل حلول Ecolab المبتكرة على تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة للعملاء في أسواق الأغذية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والضيافة والأسواق الصناعية.

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معلومات عن دراسة " Ecolab WatermarkTM Study "

أُطلقت دراسة Ecolab Watermark Study في عام 2023 وهي عبارة عن بحث سنوي تتولى شركة Ecolab مسؤولية إجرائه. تتطرَّق الدراسة العالمية إلى حالة إدارة المياه من خلال قياس أهمية المياه واستخدامها وارتباطها بحالة المناخ والمسؤولية بين المستهلكين الرئيسيين. تم إجراء هذا البحث في الفترة ما بين 15 فبراير و3 مارس 2023، على عينة من عامة السكان البالغين. وأُجريت المقابلات عبر الإنترنت. تشتمل نتائج الدراسة الكاملة على هامش خطأ زائد أو ناقص 2-3 نقاط مئوية. قد يتم ترجيح بعض المناطق الجغرافية بمتغيرات أقل اعتمادًا على توفُّر بيانات التعداد المحلي.

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