ضبط مواطنَين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بتبوك
التاريخ
9/19/2023 4:18:06 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك، وضُبط بحوزتهما بندقية نارية، و(2) ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و(26) ذخيرة هوائية، و(2) طير مصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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