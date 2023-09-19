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ضبط مواطنَين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بتبوك

9/19/2023 4:18:06 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك، وضُبط بحوزتهما بندقية نارية، و(2) ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و(26) ذخيرة هوائية، و(2) طير مصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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