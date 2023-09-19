Tuesday, 19 September 2023 12:34 GMT

وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان

9/19/2023 4:18:06 AM
(MENAFN- Al Watan) شارك وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي في الاجتماع الرباعي بشأن التطورات في الملف السوداني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 بمدينة نيويورك.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر البعثة الدائمة للمملكة المتحدة، كلاً من وزير الدولة للتنمية وأفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية أندرو ميتشيل، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها المملكة والشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

MENAFN19092023000089011017ID1107096208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث