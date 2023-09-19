وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان

وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان
التاريخ
9/19/2023 4:18:06 AM
(MENAFN- Al Watan) شارك وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي في الاجتماع الرباعي بشأن التطورات في الملف السوداني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 بمدينة نيويورك.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر البعثة الدائمة للمملكة المتحدة، كلاً من وزير الدولة للتنمية وأفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية أندرو ميتشيل، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها المملكة والشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
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