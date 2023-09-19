Apple تطلقios17 أكبر تحديث لهذا العام

Apple تطلقios17 أكبر تحديث لهذا العام
التاريخ
9/19/2023 4:18:06 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت شركة Apple نظام التشغيل iOS 17 لأجهزة iPhone يوم الاثنين.
وهو أكبر تحديث لبرنامج Apple لهذا العام، وهو متاح لأي شخص لديه جهاز iPhone من عام 2018 أو أحدث.
ولا تحتاج بالضرورة إلى شراء جهاز جديد للوصول إلى أحدث البرامج.
ويتضمن تحديث هذا العام الكثير من التحسينات على بعض التطبيقات الأكثر استخدامًا، بما في ذلك تطبيق الهاتف والرسائل وSafari.
كما شملت التغيرات اختيار صورة لك تظهر عند اتصالك بالآخرين، وكذلك التصحيح التلقائي باستخدام نموذج لغوي قريب من تقنيات Chat GPT.
وتم إعادة تصميم كاملة لواجهة iMessage ، حيث تم نقل التطبيقات المخفية مثل الملصقات أو الكاميرا إلى قائمة على الجانب الأيسر من الشاشة، بدلاً من وضعها فوق لوحة المفاتيح.
كذلك يمكن لتطبيق الرسائل الآن أيضًا نسخ الرسائل الصوتية القصيرة تلقائيًا. تم أيضًا تحسين البحث في النصوص القديمة بشكل ملحوظ.
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