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Apple تطلقios17 أكبر تحديث لهذا العام

9/19/2023 4:18:06 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت شركة Apple نظام التشغيل iOS 17 لأجهزة iPhone يوم الاثنين.
وهو أكبر تحديث لبرنامج Apple لهذا العام، وهو متاح لأي شخص لديه جهاز iPhone من عام 2018 أو أحدث.
ولا تحتاج بالضرورة إلى شراء جهاز جديد للوصول إلى أحدث البرامج.
ويتضمن تحديث هذا العام الكثير من التحسينات على بعض التطبيقات الأكثر استخدامًا، بما في ذلك تطبيق الهاتف والرسائل وSafari.
كما شملت التغيرات اختيار صورة لك تظهر عند اتصالك بالآخرين، وكذلك التصحيح التلقائي باستخدام نموذج لغوي قريب من تقنيات Chat GPT.
وتم إعادة تصميم كاملة لواجهة iMessage ، حيث تم نقل التطبيقات المخفية مثل الملصقات أو الكاميرا إلى قائمة على الجانب الأيسر من الشاشة، بدلاً من وضعها فوق لوحة المفاتيح.
كذلك يمكن لتطبيق الرسائل الآن أيضًا نسخ الرسائل الصوتية القصيرة تلقائيًا. تم أيضًا تحسين البحث في النصوص القديمة بشكل ملحوظ.

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