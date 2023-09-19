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الربيعة يشهد مراسم توقيع اتفاقيات برنامج شركاء بحي حراء الثقافي

9/19/2023 4:18:05 AM
(MENAFN- Al Watan) شهد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس، مراسم توقيع اتفاقيات برنامج شركاء، والمقام في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.
وتضمن الحفل المقام بهذه المناسبة عرضاً عن المشروعات الثقافية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب التعريف بمنصة "حيهلا" المتخصصة في إدارة حجوزات زيارة المشاريع الثقافية.
وأكد معالي الدكتور الربيعة أهمية إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، ودور الوزارة في متابعة ودعم الجهات والشركات التي تخدم الحجاج والمعتمرين.
بعد ذلك أقيمت مراسم توقيع اتفاقيات البرنامج .
يذكر أن برنامج شركاء، تأسّس بهدف التكامل بين المشاريع الثقافية بمكة المكرمة والمدينة المنورة التي يتم تنفيذها بين الشركات الاستثمارية، وبين شركات الحج والعمرة، وشركات النقل، والشركات السياحية والفنادق، وذلك للتعاون والتكامل في تنسيق جهود إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، ولتأكيد دور وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنصة نسك في تيسير رحلة الحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

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