بمراحله المبكرة.. حليب الأم طريق إلى تشخيص سرطان الثدي

ووفق مجلة "Cancer Discovery" فقد استطاع باحثون إسبان من معهد فال ديبرون للبحوث VHIO)

) في برشلونة أن يثبتوا بأن حليب الأم عند الإصابة بسرطان الثدي يحتوي على الحمض النووي للورم الخبيث.



وقد اكتشف الباحثون هذا الأمر في عينات حليب أخذت من نساء قبل تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي بـ 18 شهرًا.

كما اكُتشف لدى 13 من 15 امرأة شخِّصت إصابتهن بسرطان الثدي خلال فترة الحمل أو بعدها، في حين أظهر تحليل الدم إصابة امرأة واحدة منهن فقط.

وبحسب رئيسة فريق البحث كريستينا ساورا " أثناء الضرر الموضعي،

يُطلق الحمض النووي إلى الدم بتركيز منخفض، ولكن من السهل اكتشافه في حليب الثدي، ما يجعله (الحليب) أداة محتملة للتشخيص".

ووفقًا لساورا، ستسمح الطريقة الجديدة بتشخيص الإصابة بسرطان الثدي بفاعلية عالية لدى النساء الحوامل والنساء اللواتي أنجبن حديثًا، إذ يصعب تشخيص المرض لديهن بسبب التغيرات الفيزيولوجية التي تحصل في أجسامهن.

ويخطط الباحثون لمواصلة هذا العمل على نطاق أوسع بحيث يشمل أخذ عينات من حليب 5 آلاف امرأة معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي، وفق "تاس".