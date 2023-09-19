التنظيم السياسي والفريق والنجاح بقلم :بكر أبوبكر

/PNN/ أن التنظيم (المنظمة) مجموعة منتظمة كالعِقد من الفِرَق المنتِجة[1]، والتنظيم بذلك بلا أعضاء

كأوراق مكتوبة ومُلقاة في درج أوكفكرة عظيمة في رأس عظيم لكنها لا تجد لها أرجلًا تحركها، أو هي عبارة عن أمنية تسبح في بحر الرغبات.

أما التنظيم بلا أُطُر أو هيكل يحددُ طبيعة العلاقات والمسؤوليات والتراتبية وأدوار الأعضاء بمراتبهم أووجودهم ضمن الهيكل ما هو إلا حاضِنة فوضى ومفرزة للمشاكل وضياع للأدوار وعدم احترام للتراتبية وعدم فهم حقيقي لمعنى القيادة والأعضاء.

والتنظيم بلا قانون يصبح غابة يفرض فيها القوى سطوته ونفوذه ويحقق مآربه سواء ارتبطت بأهداف ومبادئ وأفكار التنظيم أو لم ترتبط. حيث يجب أن تُستبدل علاقات القوة بكل معانيها بقوة النظام الداخلي أوالقانون، وبعمق الضمير والقيم.

أما التنظيم بلا عمل فهو عبارة عن تمرين رياضي مستمر لا يلحقه مشاركة في مسابقة رياضية أوماراثون، أو هو دراسة مستمرة واستعداد دائم دون التقدم لامتحان، فالامتحان للتنظيم هو العمل، وبه يتم القياس لمقدار التقدم أو الانسجام مع الأهداف ومستوى الاقتراب من الانجازات المحققة لحظة العمل أوالبرنامج.

والتنظيم بلا فكر كجسد بلا رأس كما هو الحال ضمن الهيكل التنظيمي الذي لا يحتوي قائدا فهو هيكل بلا رأس، والتنظيم بلا فكر أو أهداف تماما كقطار يسير بلا هدى، فلا محطات ارشادية ولا مقياس لجهده ولا خاتمة لمسيرته.













روح الفريق

إن العمل الجماعي (والمفترض تحققه في التنظيم السياسي أو غيره من التنظيمات) فعلُ تساند وإرادة استمرار، وقدرات متنوعة بين المجموعة (وفي أطر التنظيم السياسي) ، لكنها متناغمة ومتساندة.



لذا فنحن لا نفهم العمل الجماعي أو العمل بروح الفريق الا في إطار 5 عناصر رئيسة.

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الأهداف الايجابية الملهِمة.

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التقدم الدائم نحو الهدف: بما يعنيه من التزام مشترك، وتناغم بالخطوات لا تعارض أوتضارب.

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حِسّ الزمالة، والتوحّد عبر المشاركات والاتصالات وحسن الاصغاء وابداء التعاطف المتبادل.

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اشباع الحاجات التي قد تكون حاجات الأمان، أو الانتماء والاندماج لأهداف تحقيق الغاية ، أواحترام الذات، والفخر واكتساب القوة أو المذلة.

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المكاسب بقدر التضحيات، أو بقول آخر إن المساهمات بمقدار العائدات بحيث تكرّس المساواة بين الأعضاء في الفريق.



يمكننا الإضافة بالقول إن الروح المعنوية هي التيار الكهربائي الذي يسري في جسد الانسان ليعطيه الطاقة الحافزة للفعل، فأنظر لأهميتها للتنظيم السياسي وخاصة الثوري النضالي وأنظر أهميتها في عقلية عمل الفريق وكذلك للانسان ذاته.



في العمل الجماعي لايهم (منَ) وإنما (كيف)، ولنا أن نفهم أن أفضل الابداعات تأتي من الأشخاص ذوي الحقول (والقدرات) المتباينة. (ولنا حلقة ثانية واخيرة).







