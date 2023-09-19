بغداد: دوّاس يلتقي مؤسسات وشخصيات أكاديمية عراقية

بغداد: دوّاس يلتقي مؤسسات وشخصيات أكاديمية عراقية
التاريخ
9/19/2023 4:14:57 AM
(MENAFN- Palestine Newswork )
بغداد/PNN-التقى أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"
دوّاس دوّاس، بالعاصمة العراقية بغداد، بمجموعة من المؤسسات والشخصيات الأكاديمية العراقية، وعلى رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، وأمين عام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم وجامعات عراقية وشخصيات أكاديمية وتربوية.
والتقى دوّاس خلال زيارته والوفد العربي، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي، وتباحثوا في سبل التنسيق بين جمهورية العراق ومؤسسات العمل العربي المشترك في حقول التربية والتعليم والثقافة، وخلال اللقاء أكد دوّاس على أهمية أن يستعيد العراق عافيته للاضطلاع بدوره على الصعيد العربي، لا سيما من خلال كونه يحتضن قاعدة علمية وأكاديمية عريقة من جامعات عراقية تضرب جذورها بعمق التاريخ، قدم علمائها وأساتذتها مساهمات علمية وأكاديمية مشرقة سواء على الصعيد العربي أو الدولي.
وأكد دوّاس أيضا، على توجيهات القيادة الفلسطينية بدعم الحقوق والقضايا العراقية والملفات العراقية في مختلف المنظمات الدولية المتخصصة.
ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي
نعيم العبودي أن فلسطين ستكون دائما في قلب ووجدان كل عراقي، وأن العراق تدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية على كافة الأصعدة، كما كانت دوما، مشددا على أهمية التعاون المستمر والتنسيق الدائم.
وزار دوّاس مقر الجامعة المستنصرية والتقى برئيسها حميد فاضل التميمي والقيام بجولة تفقدية مع الوفد المرافق ورئيس الجامعة في مرافق الجامعة ومراكزها المتخصصة، بالإضافة لزيارة جامعة بغداد ليلتقي بالنائب الأكاديمي لرئيس الجامعة أ.د مروان عبد الحميد عاشور، وزيارة كلية العلوم السياسية بالجامعة والاجتماع بعميدها أ.م.د عادل عبد الحمزة ثجيل، وذلك للتباحث في سبل التنسيق والعمل والتعاون المشترك في مختلف مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية بالعراق، وقطاعات العمل المختلفة مع المنظمات الدولية المتخصصة.
كما زار دوّاس مقر سفارة دولة فلسطين في بغداد والتقى بالسفير
أحمد عقل وطاقم السفارة.
يذكر أن أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية دوّاس دوّاس يزور جمهورية العراق ضمن الوفد العربي المشكل من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والذي يضم بجانب فلسطين كل من دول مصر والأردن واليمن وليبيا ود. عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
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