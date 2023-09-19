بغداد: دوّاس يلتقي مؤسسات وشخصيات أكاديمية عراقية

والتقى دوّاس خلال زيارته والوفد العربي، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي، وتباحثوا في سبل التنسيق بين جمهورية العراق ومؤسسات العمل العربي المشترك في حقول التربية والتعليم والثقافة، وخلال اللقاء أكد دوّاس على أهمية أن يستعيد العراق عافيته للاضطلاع بدوره على الصعيد العربي، لا سيما من خلال كونه يحتضن قاعدة علمية وأكاديمية عريقة من جامعات عراقية تضرب جذورها بعمق التاريخ، قدم علمائها وأساتذتها مساهمات علمية وأكاديمية مشرقة سواء على الصعيد العربي أو الدولي.

وأكد دوّاس أيضا، على توجيهات القيادة الفلسطينية بدعم الحقوق والقضايا العراقية والملفات العراقية في مختلف المنظمات الدولية المتخصصة.





ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي

نعيم العبودي أن فلسطين ستكون دائما في قلب ووجدان كل عراقي، وأن العراق تدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية على كافة الأصعدة، كما كانت دوما، مشددا على أهمية التعاون المستمر والتنسيق الدائم.

وزار دوّاس مقر الجامعة المستنصرية والتقى برئيسها حميد فاضل التميمي والقيام بجولة تفقدية مع الوفد المرافق ورئيس الجامعة في مرافق الجامعة ومراكزها المتخصصة، بالإضافة لزيارة جامعة بغداد ليلتقي بالنائب الأكاديمي لرئيس الجامعة أ.د مروان عبد الحميد عاشور، وزيارة كلية العلوم السياسية بالجامعة والاجتماع بعميدها أ.م.د عادل عبد الحمزة ثجيل، وذلك للتباحث في سبل التنسيق والعمل والتعاون المشترك في مختلف مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية بالعراق، وقطاعات العمل المختلفة مع المنظمات الدولية المتخصصة.





كما زار دوّاس مقر سفارة دولة فلسطين في بغداد والتقى بالسفير

أحمد عقل وطاقم السفارة.





يذكر أن أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية دوّاس دوّاس يزور جمهورية العراق ضمن الوفد العربي المشكل من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والذي يضم بجانب فلسطين كل من دول مصر والأردن واليمن وليبيا ود. عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.