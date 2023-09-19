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روسيا تشن هجوماً بطائرات مسيرة على غرب أوكرانيا

9/19/2023 4:14:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- شنت طائرات مسيرة روسية، فجر اليوم الثلاثاء، هجوماً على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات، فيما تصدت الدفاعات الأرضية الأوركانية للهجمات الجوية.

وبحسب مصادر محلية أوكرانية، فإنه في ساعات الفجر الأولى، سمعت أصوات عدة أسراب من المسيّرات في سماء مدينة لفيف، حيث دوت انفجارات.

وقال رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي، على تلغرام: "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا، وهناك طائرات مسيرة إضافية تحلق في اتجاهنا"، داعيا السكان إلى الاحتماء من خطر هجوم ثان".

وأضاف رئيس البلدية: "يُسمع دوي انفجارات، نتيجة قصف على لفيف، اندلع حريق في مستودع صناعي".

وفي إطار منفصل، أعلنت أوكرانيا أن قواتها اخترقت خطوط الدفاع الروسية باستعادتها قريتين قرب مدينة باخموت المدمّرة في الجبهة الشرقية.

وفي الأثناء، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يلتقي نظيره الأميركي جو بايدن.

جاء ذلك في الوقت الذي تثير قضية عبور صادرات الحبوب الأوكرانية التي تفرض روسيا حظرا على شحنها عبر البحر الأسود، توتراً بين بروكسل وكييف وجاراتها في الاتحاد الأوروبي.

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