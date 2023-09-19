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المغرب يعتزم تقوية البنى التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال بعد إعادة إعمارها

9/19/2023 4:14:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرباط/PNN- أعلنت الحكومة المغربية، أن تأهيل المناطق المتضررة من "زلزال الحوز" سيأخذ في الاعتبار تقوية البنية التحتية فيها، بعد إعادة إعمارها.

وقال بيان صادر عن الحكومة المغربية، إن رئيس الوزراء عزيز أخنوش أكد أن عمليات التأهيل بعد الزلزال "ستراعي
تراث وخصوصيات كل منطقة، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية".

وأكد البيان أن فرق الحكومة تعمل في الميدان حاليًا "لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي، وهي أمور ستشكل أرضية مهمة، لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية".

وتسبب الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في الثامن من أيلول/سبتمبر وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص، بتدمير الكثير من المعالم والآثار التاريخية؛ ما يتطلب إعادة إعمارها خصوصية تراعي طبيعة تلك الأمكنة.

ويشار إلى أن مساحات كبيرة من حي المدينة التاريخي في مراكش السياحية التي تبعد 72 كيلومترًا عن مركز الزلزال تعرضت للدمار.

وأرسلت الحكومة مؤخرًا فرقًا لإحصاء الأضرار فيها.

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