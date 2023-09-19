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متجاهلة الدعوة لوقف الاستفزازات.. الصين ترسل عشرات المقاتلات والسفن إلى تايوان

9/19/2023 4:14:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بكين/PNN- اتهمت تايوان الجارة الصين بتجاهل الدعوات الأخيرة لوقف الاستفزازات، وأنها بين الإثنين وصباح الثلاثاء، أرسلت عشرات المقاتلات والسفن الحربية حول الجزيرة.

وقالت تايوان في بيان لها إن الصين أرسلت 55 طائرة و7 سفن حربية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، متّهمة بكين بالقيام بـ "أعمال استفزازية" تؤدي إلى "زيادة التوترات وتدهور الأمن الإقليمي".

ورُصدت عشرات الطائرات المقاتلة الصينية خلال ال24 ساعة الماضية حول تايوان، على ما أعلنت وزارة الدفاع في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي الثلاثاء التي دعت بكين إلى وضع حد ل"أعمالها الاستفزازية".

ويأتي ذلك غداة إعلان وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، واصفة هذا الرقم بأنه "الأعلى في الآونة الاخيرة".

وعبرت نصف المقاتلات التي رُصدت ما يسمى بالخط الوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، بحسب تايبيه.

والاثنين، دعت تايوان الصين إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية".

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