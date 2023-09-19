أسرى في سجن النقب ينفذون خطوات احتجاجية

وأوضح نادي الأسير، أن الخطوات الاحتجاجية تتمثل في التالي: إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، وذلك كرد أولي، رفضًا لقرار إدارة السجن بفرض (عقوبات) على الأسرى في قسمي (26) و(27)، وتتمثل في حرمانهم من إدخال الملابس، والاستمرار في المساس بظروف حياتهم.