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أسرى في سجن النقب ينفذون خطوات احتجاجية

9/19/2023 4:14:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-
نفّذ أسرى في سجن (النقب)، اليوم الثلاثاء، خطوات احتجاجية،
رفضا لسياسة القمع الذي تمارسه إدارة السجون بحقهم.

وأوضح نادي الأسير، أن الخطوات الاحتجاجية تتمثل في التالي: إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، وذلك كرد أولي، رفضًا لقرار إدارة السجن بفرض (عقوبات) على الأسرى في قسمي (26) و(27)، وتتمثل في حرمانهم من إدخال الملابس، والاستمرار في المساس بظروف حياتهم.

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