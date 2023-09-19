أسرى في سجن النقب ينفذون خطوات احتجاجية

أسرى في سجن النقب ينفذون خطوات احتجاجية
التاريخ
9/19/2023 4:14:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
نفّذ أسرى في سجن (النقب)، اليوم الثلاثاء، خطوات احتجاجية،
رفضا لسياسة القمع الذي تمارسه إدارة السجون بحقهم.
وأوضح نادي الأسير، أن الخطوات الاحتجاجية تتمثل في التالي: إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، وذلك كرد أولي، رفضًا لقرار إدارة السجن بفرض (عقوبات) على الأسرى في قسمي (26) و(27)، وتتمثل في حرمانهم من إدخال الملابس، والاستمرار في المساس بظروف حياتهم.
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