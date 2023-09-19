الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم الخامس على التوالي

الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم الخامس على التوالي
التاريخ
9/19/2023 4:14:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن سلطات الاحتلال تمنع تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى وحالات إنسانية عبر معبر بيت حانون لليوم الخامس، تحت حجج وذرائع واهية.
يشار إلى أن معبر بيت حانون مخصص لتنقل الأفراد والمركبات إلى غزة.
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