الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم الخامس على التوالي

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن سلطات الاحتلال تمنع تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى وحالات إنسانية عبر معبر بيت حانون لليوم الخامس، تحت حجج وذرائع واهية.

يشار إلى أن معبر بيت حانون مخصص لتنقل الأفراد والمركبات إلى غزة.