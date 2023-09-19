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الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم الخامس على التوالي

9/19/2023 4:14:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن سلطات الاحتلال تمنع تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى وحالات إنسانية عبر معبر بيت حانون لليوم الخامس، تحت حجج وذرائع واهية.

يشار إلى أن معبر بيت حانون مخصص لتنقل الأفراد والمركبات إلى غزة.

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