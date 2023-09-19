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عكرمة صبري: الاحتلال يصعّد حربه الدينية على الأقصى ويستغل الأعياد لزيادة وتيرة الاقتحامات

9/19/2023 4:14:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دعا لوجوب الرباط للدفاع عنه

القدس/PNN-أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على وجوب الرباط في المسجد الأقصى المبارك وإعماره للدفاع عنه نيابة عن الأمة الإسلامية جمعاء.


وقال صبري إن الاحتلال حول مدينة القدس والمسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، ويهدف لتهويد المدينة والسيطرة على المسجد من خلال ممارساته التعسفية.


وعبر عن رفضه واستنكار ممارسات الاحتلال الإجرامية في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى تزداد خلال الأعياد اليهودية المزعومة.


وأضاف أن الاحتلال يحرم المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى في حين يسمح للمستوطنين بانتهاك قدسيته خلال الأعياد اليهودية.


وأردف: "حكومة الاحتلال الفاشية تحاول أن تصعد الحرب الدينية على المسجد الأقصى لإثبات وجود لهم".


وتواصل جماعات الهيكل المتطرفة حشد المستوطنين لتنفيذ مزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية بدأت قبل يومين وتمتد إلى منتصف أكتوبر القادم.


وبدأت الاقتحامات الواسعة أول أمس الأحد، وتخللها أداء طقوس تلمودية وتوراتية ونفخ البوق وارتداء زي الكهنة، ضمن الحرب الدينية على المسجد والمدينة المقدسة.


ويستمر العدوان على الأقصى حتى منتصف أكتوبر القادم، يتخلله ثلاث محطات هي "أيام التوبة" و "يوم الغفران" و"عيد العرش".


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