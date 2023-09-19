نتنياهو دعا ماسك لمكافحة معاداة السامية عبر منصة إكس

تناول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والملياردير إيلون ماسك، المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسياسة الإسرائيلية وضبط المضامين عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، خلال حديث مباشر عبر المنصة التي يملكها صاحب شركتي تيسلا وسبايس إكس.

وقال نتنياهو لماسك صاحب منصة إكس، "آمل أن تتمكنوا من إيجاد القدرة على وضع حد لمعاداة السامية عبر إكس أو خفضها قدر الإمكان".

وهدد إيلون ماسك قبل فترة قصيرة رابطة مكافحة التشهير ADL التي تحارب معاداة السامية والعنصرية، بملاحقات قضائية. وهو يعتبر أن هذه المنظمة الحكومية جعلت المعلنين ينفرون من شبكة التواصل الاجتماعي من خلال اتهامات لا أساس لها برأيه، بشأن الانتشار السريع لخطاب الكراهية عبر المنصة التي اشتراها في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وأضاف نتنياهو: "أنا أدرك أنكم عازمون على مكافحة أي شكل من أشكال الكراهية الجماعية للشعب التي تستهدفها معاداة السامية، وآمل أن تنجحوا في ذلك. هذه ليست بمهمة سهلة لكني أشجعكم على إيجاد توازن".

ويزور نتنياهو الولايات المتحدة بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورد إيلون ماسك أنه لا يمكنه الحؤول دون نشر كل رسائل الكراهية والحقد عبر منصة إكس التي باتت تضم "550 مليون مستخدم شهري". وفي أيار/مايو 2022 أشارت "تويتر" إلى أن لديها حوالي 230 مليون مستخدم ينشطون يوميا.

وأكد ماسك الذي يثير جدلا، أنه "ضد كل الهجمات على أي مجموعة من الأشخاص مهما كانت هذه المجموعة".

وأضاف "أنا مع كل ما يؤدي إلى تطور البشرية ويسمح لنا في نهاية المطاف بأن نصبح حضارة بشرية ندرك فيها طبيعة الكون. لا يمكننا الوصول إلى هذه النتيجة مع وجود الكثير من الصراعات الداخلية والحقد والسلبية".

وأعلن الرجلان عبر "إكس" إنهما سيجريان مقابلات متبادلة. وخلال حديثهما أعربا مرارا عن احترامهما الواحد للآخر.

وقال نتنياهو إن إيلون ماسك "يتصدر عملية الابتكار الأكبر في العصر الجديد، وربما على الإطلاق".

وأضاف "إنه يشق طريقا سيغير وجه البشرية، وكذلك وجه دولة إسرائيل"، موضحا أنه يريد "اقناعه بالاستثمار في إسرائيل خلال السنوات المقبلة".

وتركز الحديث خصوصا على الذكاء الاصطناعي ومنافعه المحتملة، ومخاطره على المجتمع.

وعدد نتنياهو التقدم الحاصل والوعود على صعيد أمد الحياة والطب والروبوتات لمساعدة المسنين والقضاء على الزحمة في البر والجو واتمتة الصناعة والزراعة.

وتحدث كذلك عن المخاطر ولا سيما على الديموقراطية عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض مؤذية أو "في حال سيطر على البشر".

وقال لماسك "أظن أننا نجد أنفسنا اليوم عند منعطف للبشرية جمعاء وعلينا الاختيار بين النعمة أو النقمة".

وأعرب ماسك الذي أسس شركة خاصة به تعنى بالذكاء الاصطناعي هذه السنة، عن تفاؤله حول قدرة قادة العالم على التعاون لتجنب الكوارث المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وأكد "كل رياضة تحتاج إلى حكم"، داعيا إلى تجنب سباق محموم إلى الذكاء الاصطناعي كما هي الحال مع الأسلحة النووية.