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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لتصعيد مع قطاع غزة

9/19/2023 4:14:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية حدوث تصعيد جديد على جبهة قطاع غزة، بعد استئناف "مسيرات العودة" على طول حدود القطاع، والعودة إلى ما وصفتها "أعمال الشغب" من خلال حرق الإطارات المطاطية ورشق الحجارة وإلقاء المتفجرات، الأمر الذي دفع إسرائيل حتى الآن لإغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"، أمام العمال.


ووفقًَا للصحيفة العبرية، فإن إسرائيل تخشى أن تسمح حماس لاحقًا بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، تجاه المستوطنات القريبة.


وتقدر مصادر في الجيش الإسرائيلي أن حماس تسمح بهذه الأحداث على الحدود ولكنها لا تبادر بها، ويقدر حجم من يشاركون فيها من 100 إلى 200 شاب، مشيرةً إلى أن الأعداد ليست كبيرة كما كان بداية "مسيرات العودة" التي توقفت منذ نحو 3 سنوات.


ورغم هذه التقديرات، لا يزال الجيش الإسرائيلي يعتبر أن حماس مسؤولة عن الأحداث الجارية، لأنها تغض الطرف عنها.


ووفقًا للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد ردود أفعاله، بما يتجاوز إغلاق معبر إيرز أو مهاجمة مواقع فارغة لحركة حماس عند الحدود، وهذا ما قد يدفع إلى تصعيد أكبر.


وبينت الصحيفة، أنه في حال استمرت تلك الأحداث وتفاقمت، فإن فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي مستعدة لمزيد من الخيارات منها سيناريوها تتعلق بمشاركة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في المسيرات، إلى جانب وضع مزيد من الحواجز الهندسية وأجهزة الاستشعار لخلق منطقة عازلة أكبر على الحدود وآمنة نسبيًا بالنسبة للجنود الذين يتعاملون مع تلك الاضطرابات.

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