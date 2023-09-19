أرامكو: فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق

أرامكو: فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق
التاريخ
9/19/2023 3:17:50 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الاثنين إن فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا.
وفي حديثه خلال مؤتمر البترول العالمي في كالجاري، أضاف الناصر أن رواية التحول الحالي في مجال الطاقة تستند إلى افتراضات وسيناريوهات غير واقعية.
وقال“كانت النتيجة أن مزيج الطاقة المستهدف والجدول الزمني ليس لهما (صلة) بالواقع”
رويترز
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