أرامكو: فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الاثنين إن فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا.

وفي حديثه خلال مؤتمر البترول العالمي في كالجاري، أضاف الناصر أن رواية التحول الحالي في مجال الطاقة تستند إلى افتراضات وسيناريوهات غير واقعية.

وقال“كانت النتيجة أن مزيج الطاقة المستهدف والجدول الزمني ليس لهما (صلة) بالواقع”





رويترز