“نعيم” للوساطة تستهدف إطلاق تطبيق إلكترونى بنهاية 2023

تستهدف شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، توسيع قاعدة العملاء وزيادة انتشارها من خلال تدشينها لتطبيق إلكترونى والتوسع جغرافيًا عبر افتتاح فروع جديدة للوصول للعملاء بجميع أنحاء الجمهورية وسهولة التواصل.

كشف أسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، أن الشركة تعمل على إطلاق التطبيق الإلكترونى الخاص بها وتطوير الموقع الإلكترونى أيضًا بنهاية العام الجارى.

أوضح جمال فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع أفقيًا ورأسيًا، على أن يكون التوسع الأفقي عبر الانتشار والتوسع بقاعدة عملاء جديدة والانتشار الرأسى عن طريق افتتاح فروع جديدة بمواقع مميزة لتغطية كافة أنحاء المحافظات مع تدشين التطبيق الالكترونى لتسهيل الوصول لكافة الأفراد.

أشار إلى أن الشركة تستهدف استقطاب قاعدة عملاء جديدة سواء محليين أوأجانب عن طريق عمليات ترويجية متنوعة سواء أفراد أم مؤسسات أيضًا، وتعمل الشركة على تأهل مهنيين بخبرات أكثر للتعامل مع سوق المال.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بها، بالإضافة إلى استهداف إتمام صفقات لعدد من الشركات العاملة بقطاعات متنوعة.

ومن جانبه قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأوراق المالية يشهد حاليًا فترة جيدة حيث ارتفع بنسبة 100% منذ يوليو 2022، ولديه المقومات والجاذبية ليستمر فى اتجاه صاعد.

أشار إلى وجوب دراسة وضع السوق قبل وبعد هذه الارتفاعات لمعرفة مدى جاذبية السوق للمستثمرين وخاصة الاجانب.

وذكر أن قبل مارس 2022 كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة تبلغ حوالى 500 مليار جنيه فقط، وتضاعفت حاليًا إلى 1.3 تريليون جنيه، أشار إلى أن مضاعف ربحية السوق، مازال يعد جاذبًا للاستثمار.

أضاف النمر أن مصر سوق واعدة لتداول الأسهم وتتمتع بالجاذبية منذ عدة عقود، ويجب استغلال الموقع الجغرافى المتميز لمصر للربط بين الأسواق المختلفة، لتصبح سوق مالية عالمية، مما سيجعلها تتخلص من الضغوط وخاصة فى توافر الدولار.

أشار إلى أن عائدات الاستثمار الضخمة فى مصر، لا تتحقق سوى من الأسهم حيث حققت البورصة المصرية أرباحا كبيرة منذ نشأتها، وتعتبر أفضل وسيلة استثمار، مقارنة بالاستثمار فى السندات، وأذون الخزانة والذهب والعقارات، ويجب دراسة الاستثمار من بداية تاريخه لمعرفة الأرباح والعوائد التى تحققت وتوقع الفترة المقبلة له.

تابع أن الاستثمار الأمثل يعتمد على سيكولوجية المستثمر فى حد ذاته، وعلى مدار آخر عقدين، حقق الذهب عوائد قوية جدًا، و كذلك العقار بالإضافة إلى سوق المال مقارنة بربحية الدولار التى تخطت فقط 9 مرات على عكس الاستثمارات الأخرى التى حافظت على القيمة بالإضافة إلى العائد المحقق.

أشار إلى أن التحدى القائم بالفعل حاليًا هو تحقيق نسب عوائد تتخطى عوائد الاستثمار الخالى من المخاطر الذى يفوق نسبة 25% حاليًا، سواء للشركات القائمة بالفعل أو الشركات الناشئة على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن البورصة حققت بالفعل عائد أعلى من عوائد أذون الخزانة، وتحديدًا المؤشر الرئيسى الذى حقق صعودًا تجاوز 33% منذ بداية العام.

أضاف أن الظروف والتحديات الاقتصادية التى يمر بها السوق المصرى من تحريك سعر صرف أو صعوبة فى الاستيراد و غيرها أدت إلى زيادة التكلفة على الشركات بشكل كبير على الرغم أن أكثر الأوقات الحالكة هى بداية استثمارات ناجحة قوية ومستمرة، حيث يتم تكوين الثروات فى أوقات الأزمات.

ولفت النمر إلى أنه يجب الاهتمام بالكوادر المهنية وخلق ميزات تنافسية للسوق المصرى عن طريق الشركات الناشئة و الاهتمام بها لأنها بداية الاقتصاد الفعلى.

وذكر أن تأخر قطار الطروحات نتج من وجود أولويات الاحتياج إلى السيولة الدولارية فبالتالى كانت الخطوة الأولى هو البيع لمستثمر أجنبى، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى شركات كثيرة لإدراجها وأن ذلك سيعزز من عمق و قوة وحجم تداولات السوق لتخلق قدرة لمصر على مواجهة الأسواق المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ذكر أن مصر تواجه التحديات الاقتصادية منذ فترة بدءاً من عام 2020 ووباء كورونا العالمى ومحاولة التعايش والتأقلم معه، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه وفقدانه الكثير من قيمته.

وأضاف أن نتائج أعمال الشركات خاصة التى لديها مصدر دخل بالدولار شهدت أداء قوى ونسب أرباح عالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف حيث إن سعر الأسهم للشركات ارتفع بشكل إيجابى مع انخفاض قيمة الجنيه.

واوضح ان بلاد أخرى مثل: الأرجنتين وتركيا واجهت انخفاض قيمة العملة مع ارتفاع فى أسهم الشركات بالبورصة بشكل كبير وتحقيق مكاسب جيدة.

وتابع أنه ليس بالضرورة أن تكون الشركات التى حققت أرباحا نتيجة ارتفاع هامش الربح لديها، فهناك شركات لم تحقق هامش ربح مرتفع نتيجة لزيادة التكلفة عليها والضغوط فى توفير المنتجات والمواد الخام بالإضافة للظروف الاقتصادية التى تضغط على سعر الصرف مما يؤثر عليها سلباً.

وتأسست شركة نعيم للوساطة المالية فى عام 1997 تحت اسم“Nile Investments” وتم الاستحواذ عليها من قبل شركة نعيم فى الربع الثانى من عام 2006.

وتحتل الشركة الترتيب السادس عشر، بين شركات الوساطة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى، عبر تحقيق تداولات بقيمة 16.9 مليار جنيه، مستحوذة على 2.3% من إجمالى تنفيذات السوق، عبر 515.3 ألف عملية تم تنفيذها على 5.7 مليار ورقة مالية.





كتبت – رنا فؤاد وإشراق صلاح الدين