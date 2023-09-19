الذهب يسجل أعلى تسوية منذ بداية سبتمبر مع مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية

الذهب يسجل أعلى تسوية منذ بداية سبتمبر مع مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية
التاريخ
9/19/2023 3:17:50 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الإثنين، مع تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في ظل مخاوف الإغلاق الحكومي المحتمل خلال أسبوعين في الولايات المتحدة.
وقالت“جانيت يلين” وزيرة الخزانة الأمريكية، إنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، لكنها حذرت من أن فشل الكونجرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد.
وأعلن“كيفن مكارثي” المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي عزمه طرح مشروع قرار لزيادة النفقات الدفاعية للتصويت هذا الأسبوع، قبل صدور قرار الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل خلال أسبوعين، بحسب شبكة“فوكس نيوز”.
ووفقًا لما ذكرته“فاينانشال تايمز” عن مصادر على دراية بالأمر، تراجع الفارق بين أسعار المعدن الأصفر في بورصتي شنغهاي ولندن إلى 76 دولارًا للأوقية الإثنين، بعد قرار رفع البنك المركزي الصيني للقيود المؤقتة على استيراد المصارف للذهب الجمعة.
وتجددت مخاوف الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن، حيث يقترب الموعد النهائي المقرر في 30 من سبتمبر لتمرير مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- ومجلس الشيوخ -الذي يقوده الديمقراطيون- مشروع قانون الإنفاق لتمكين الوكالات الفيدرالية من أداء أعمالها.
وتترقب الأسواق الأربعاء صدور قرار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر لمدة يومين، حيث من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.2 دولار لتصل إلى 1953.4 دولار للأوقية، بعد أن لامس خلال التداولات 1945.7 دولار، وهي أعلى تسوية منذ بداية شهر سبتمبر.
في حين تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.25% عند 105.08 نقطة في الساعة 08:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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