الذهب يسجل أعلى تسوية منذ بداية سبتمبر مع مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية

وقالت“جانيت يلين” وزيرة الخزانة الأمريكية، إنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، لكنها حذرت من أن فشل الكونجرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وأعلن“كيفن مكارثي” المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي عزمه طرح مشروع قرار لزيادة النفقات الدفاعية للتصويت هذا الأسبوع، قبل صدور قرار الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل خلال أسبوعين، بحسب شبكة“فوكس نيوز”.

ووفقًا لما ذكرته“فاينانشال تايمز” عن مصادر على دراية بالأمر، تراجع الفارق بين أسعار المعدن الأصفر في بورصتي شنغهاي ولندن إلى 76 دولارًا للأوقية الإثنين، بعد قرار رفع البنك المركزي الصيني للقيود المؤقتة على استيراد المصارف للذهب الجمعة.

وتجددت مخاوف الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن، حيث يقترب الموعد النهائي المقرر في 30 من سبتمبر لتمرير مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- ومجلس الشيوخ -الذي يقوده الديمقراطيون- مشروع قانون الإنفاق لتمكين الوكالات الفيدرالية من أداء أعمالها.

وتترقب الأسواق الأربعاء صدور قرار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر لمدة يومين، حيث من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.2 دولار لتصل إلى 1953.4 دولار للأوقية، بعد أن لامس خلال التداولات 1945.7 دولار، وهي أعلى تسوية منذ بداية شهر سبتمبر.

في حين تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.25% عند 105.08 نقطة في الساعة 08:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





أرقام