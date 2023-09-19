النفط يرتفع عند التسوية .. وبرنت يتجاوز 94 دولارًا

وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الإثنين من عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم، ودافع عن تخفيضات“أوبك بلس” لإمدادات سوق النفط، حسبما نقلت“رويترز”.

وذكر محللو بنك“سيتي جروب” أنه على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية قد تدفع أسعار النفط أعلى 100 دولار لفترة قصيرة، إلا أن الإمدادات من الدول خارج“أوبك” – بما يشمل كندا والبرازيل والأرجنتين وغيانا والنرويج – تعني أن الأسعار قرب 90 دولارًا تبدو غير مستدامة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، لكنها حذرت من أن فشل الكونجرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وأوضحت“جانيت يلين” الإثنين خلال مقابلة مع“سي إن بي سي”، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب أسعار النفط، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي“جو بايدن” يريد التأكد من أن أسعار البنزين في المتناول.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” نقلًا عن مصادر على دراية بالأمر، صدرت شركات النفط الروسية خلال أول 13 يومًا من شهر سبتمبر، حوالي 63 ألف طن من الديزل يوميًا، بانخفاض 31% عن المتوسط خلال الثلاثين يومًا الأولى من أغسطس.

وارتفع خام“إسبو” الروسي تسليم أكتوبر في الصين، متجاوزاً سعر“برنت” القياسي بمقدار 50 سنتًا، لأول مرة منذ قرار الدول الغربية بتطبيق سقف سعري على النفط الروسي، بحسب مصادر الوكالة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.55% بما يعادل 50 سنتًا عند 94.43 دولار للبرميل.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% أو 56 سنتًا، ليسجل 90.58 دولار للبرميل.





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