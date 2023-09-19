“Tld” تطرح المرحلة الثالثة بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

قال عمر الطيبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة TLD- The Land Developers، إن الشركة أطلقت المرحلة الثالثة من مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية، وانتهت من بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل وجارى التسليم وفقا للمخطط الزمنى للمشروع.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إجمالى 140 وحدة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 11 هيكل لمبانى جديدة، ويتبقى 9 مبانى تحت الإنشاء، وتجرى حاليا مناقصة المقاولات على 8 مبانى، كما انتهت أعمال اللاند سكيب والبنية التحتية والطرق الداخلية وتركيب أبواب الوحدات والمصاعد وبوابة المشروع والواجهات.

وأضاف الطيبى:“تحرص الشركة منذ تأسيسها عام 2019 على تطبيق أعلى معايير الجودة لعملائنا، بتنفيذ الاشتراطات البيئية واعتبارات الاستدامة ونسعى لزيادة محفظة أراضى الشركة البالغة 52 فدانا برأس مال 4 مليارات جنيه تقريبا”.

وأضاف أن مشروع أرمونيا يحتوى على 1700 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 71 مترًا مربعًا إلى 350 مترًا مربعًا لتلبية جميع احتياجات العملاء.