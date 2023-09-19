“Tld” تطرح المرحلة الثالثة بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

“Tld” تطرح المرحلة الثالثة بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية - جريدة البورصة
التاريخ
9/19/2023 3:17:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews) الطيبى: 52 فدان محفظة أراضى الشركة بقيمة استثمارية 4 مليارات جنيه
قال عمر الطيبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة TLD- The Land Developers، إن الشركة أطلقت المرحلة الثالثة من مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية، وانتهت من بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل وجارى التسليم وفقا للمخطط الزمنى للمشروع.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إجمالى 140 وحدة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 11 هيكل لمبانى جديدة، ويتبقى 9 مبانى تحت الإنشاء، وتجرى حاليا مناقصة المقاولات على 8 مبانى، كما انتهت أعمال اللاند سكيب والبنية التحتية والطرق الداخلية وتركيب أبواب الوحدات والمصاعد وبوابة المشروع والواجهات.
وأضاف الطيبى:“تحرص الشركة منذ تأسيسها عام 2019 على تطبيق أعلى معايير الجودة لعملائنا، بتنفيذ الاشتراطات البيئية واعتبارات الاستدامة ونسعى لزيادة محفظة أراضى الشركة البالغة 52 فدانا برأس مال 4 مليارات جنيه تقريبا”.
وأضاف أن مشروع أرمونيا يحتوى على 1700 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 71 مترًا مربعًا إلى 350 مترًا مربعًا لتلبية جميع احتياجات العملاء.
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