“تايمز” تتعاقد مع“Dma” لتصميم المرحلة الثانية بمشروع“استر” - جريدة البورصة
التاريخ
9/19/2023 3:17:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تعاقدت شركة“تايمز” للتطوير العقارى مع DMA كمصمم هندسى للمرحلة الثانية من مشروع“استر” بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال المهندس رامى عطا الله، مدير مشروعات شركة تايمز للتطوير، إن مشروع“استر” يقع على مساحة 142.8 ألف متر مربع، ويضم وحدات سكنية وإدارية وتجارية بمساحات متنوعة.
وأضاف أن الشركة قامت بضخ نحو 350 مليون جنيه فى إنشاءات المشروع، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن الانتهاء من جزء كبير من الأعمال الخرسانية والتى تقوم بها شركة شداد للمقاولات.
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