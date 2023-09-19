“تايمز” تتعاقد مع“Dma” لتصميم المرحلة الثانية بمشروع“استر” - جريدة البورصة

وقال المهندس رامى عطا الله، مدير مشروعات شركة تايمز للتطوير، إن مشروع“استر” يقع على مساحة 142.8 ألف متر مربع، ويضم وحدات سكنية وإدارية وتجارية بمساحات متنوعة.

وأضاف أن الشركة قامت بضخ نحو 350 مليون جنيه فى إنشاءات المشروع، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن الانتهاء من جزء كبير من الأعمال الخرسانية والتى تقوم بها شركة شداد للمقاولات.