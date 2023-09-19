نمو قوي لخدمات تأجير السيارات في الصين خلال شهري يوليو وأغسطس

وذكرت شركة“كار إنك” الصينية العملاقة لتأجير السيارات أن إجمالي الطلبات على خدمات تأجير سياراتها خلال الفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين ارتفع بنحو 50% على أساس سنوي وتجاوز ما كان عليه في عام 2019، حيث اختار العديد من الأشخاص السفر خلال العطلة الصيفية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضافت الشركة أن الطلبات من المستخدمين الجدد ارتفعت بنسبة 80% تقريبا، مسجلة رقما قياسيا، بينما شكلت الطلبات عبر المدن أكثر من 80% من إجمالي الطلبات.

وشهدت الشركة أيضا زيادة في خدمات تأجير السيارات لفترات طويلة، مع ارتفاع طلبات الإيجار لمدة خمسة أيام أو أكثر بنسبة 70% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات أصدرتها الشركة أنه ومع تحسن البنية التحتية لمركبات الطاقة الجديدة في البلاد، مثل محطات الشحن، ارتفعت طلبات خدمة تأجير مركبات الطاقة الجديدة بنسبة تزيد عن 150% على أساس سنوي.

وفي السياق ذاته، قالت أكاديمية السياحة الصينية إن سوق السياحة الصيفية سجلت انتعاشا قويا تجاوز ما كان عليه في عام 2019، وتجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية صيف العام الجاري 1.8 مليار رحلة، ما حقق إجمالي إيرادات سياحية بقيمة 1.21 تريليون يوان (حوالي 137.6 مليار دولار أمريكي).

وقالت الشركة إن الحجوزات خلال الفترة من 17 أغسطس الماضي إلى 15 سبتمبر الجاري لخدمات تأجير السيارات لعطلتي عيد منتصف الخريف والعيد الوطني القادمتين زادت بأكثر من 200% على أساس سنوي وأكثر من 30% مقارنة بعام 2019.

وحقق قطاع الخدمات أداء ملحوظا هذا العام، حيث كان بمثابة دعامة رئيسية للنمو الاقتصادي في الصين.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء ارتفاع الأسعار المتعلقة بالسفر والإقامة بشكل أسرع في أغسطس الماضي مقارنة بيوليو الماضي، ما يشير إلى القوة الدافعة القوية لاستهلاك الخدمات.





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