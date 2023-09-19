نمو قوي لخدمات تأجير السيارات في الصين خلال شهري يوليو وأغسطس

نمو قوي لخدمات تأجير السيارات في الصين خلال شهري يوليو وأغسطس
التاريخ
9/19/2023 3:17:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
شهدت خدمات تأجير السيارات في الصين نموا قويا بفضل الانتعاش القوي في سوق السياحة.
وذكرت شركة“كار إنك” الصينية العملاقة لتأجير السيارات أن إجمالي الطلبات على خدمات تأجير سياراتها خلال الفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين ارتفع بنحو 50% على أساس سنوي وتجاوز ما كان عليه في عام 2019، حيث اختار العديد من الأشخاص السفر خلال العطلة الصيفية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وأضافت الشركة أن الطلبات من المستخدمين الجدد ارتفعت بنسبة 80% تقريبا، مسجلة رقما قياسيا، بينما شكلت الطلبات عبر المدن أكثر من 80% من إجمالي الطلبات.
وشهدت الشركة أيضا زيادة في خدمات تأجير السيارات لفترات طويلة، مع ارتفاع طلبات الإيجار لمدة خمسة أيام أو أكثر بنسبة 70% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات أصدرتها الشركة أنه ومع تحسن البنية التحتية لمركبات الطاقة الجديدة في البلاد، مثل محطات الشحن، ارتفعت طلبات خدمة تأجير مركبات الطاقة الجديدة بنسبة تزيد عن 150% على أساس سنوي.
وفي السياق ذاته، قالت أكاديمية السياحة الصينية إن سوق السياحة الصيفية سجلت انتعاشا قويا تجاوز ما كان عليه في عام 2019، وتجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية صيف العام الجاري 1.8 مليار رحلة، ما حقق إجمالي إيرادات سياحية بقيمة 1.21 تريليون يوان (حوالي 137.6 مليار دولار أمريكي).
وقالت الشركة إن الحجوزات خلال الفترة من 17 أغسطس الماضي إلى 15 سبتمبر الجاري لخدمات تأجير السيارات لعطلتي عيد منتصف الخريف والعيد الوطني القادمتين زادت بأكثر من 200% على أساس سنوي وأكثر من 30% مقارنة بعام 2019.
وحقق قطاع الخدمات أداء ملحوظا هذا العام، حيث كان بمثابة دعامة رئيسية للنمو الاقتصادي في الصين.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء ارتفاع الأسعار المتعلقة بالسفر والإقامة بشكل أسرع في أغسطس الماضي مقارنة بيوليو الماضي، ما يشير إلى القوة الدافعة القوية لاستهلاك الخدمات.
أ ش أ
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