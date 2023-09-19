418 مليار دولار الإنفاق على البحث والتطوير فى الصين 2022

418 مليار دولار الإنفاق على البحث والتطوير فى الصين 2022
التاريخ
9/19/2023 3:17:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني فى الصين، اليوم الاثنين، تجاوز إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في الصين 3 تريليونات يوان (نحو 418.2 مليار دولار أمريكي) في 2022 بزيادة نسبتها 10.1% على أساس سنوي.
وقال إحصائي بالمكتب“تشانج تشي لونج” إن نفقات الصين على البحث والتطوير زادت بنسبة 7.7% العام الماضي بالأسعار الثابتة، أي أعلى من نسبة الـ 7% المقررة كهدف نمو سنوي في نفقات البحث والتطوير في الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025)، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وبلغ إجمالي نفقات الصين على البحث والتطوير 2.54% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي في زيادة بواقع 0.11 نقطة مئوية عن العام السابق له.
وخلال العام الماضي أيضا، ساهم إنفاق الشركات على البحث والتطوير بنسبة 84% من نمو الإنفاق على البحث والتطوير في البلاد في زيادة بواقع 4.6 نقطة مئوية عن العام السابق له.
وواصل الاستثمار في البحث الأساسي النمو العام الماضي ليتجاوز 200 مليار يوان ويمثل 6.57% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير.
وقال تشانج إن الصين ستواصل تشجيع السلطات المحلية على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتحسين كفاءة الاستفادة من رأس المال.
أ ش أ
MENAFN19092023000202011048ID1107095768
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