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418 مليار دولار الإنفاق على البحث والتطوير فى الصين 2022

9/19/2023 3:17:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني فى الصين، اليوم الاثنين، تجاوز إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في الصين 3 تريليونات يوان (نحو 418.2 مليار دولار أمريكي) في 2022 بزيادة نسبتها 10.1% على أساس سنوي.

وقال إحصائي بالمكتب“تشانج تشي لونج” إن نفقات الصين على البحث والتطوير زادت بنسبة 7.7% العام الماضي بالأسعار الثابتة، أي أعلى من نسبة الـ 7% المقررة كهدف نمو سنوي في نفقات البحث والتطوير في الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025)، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وبلغ إجمالي نفقات الصين على البحث والتطوير 2.54% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي في زيادة بواقع 0.11 نقطة مئوية عن العام السابق له.

وخلال العام الماضي أيضا، ساهم إنفاق الشركات على البحث والتطوير بنسبة 84% من نمو الإنفاق على البحث والتطوير في البلاد في زيادة بواقع 4.6 نقطة مئوية عن العام السابق له.

وواصل الاستثمار في البحث الأساسي النمو العام الماضي ليتجاوز 200 مليار يوان ويمثل 6.57% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير.

وقال تشانج إن الصين ستواصل تشجيع السلطات المحلية على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتحسين كفاءة الاستفادة من رأس المال.


أ ش أ

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