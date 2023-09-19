انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات
التاريخ
9/19/2023 3:17:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
انخفض مؤشر بورصة مسقط“30”، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بمقدار 0.7 نقطة بنسبة 0.02% مسجلا 4710.52 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4711.25 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و824 ألفًا و67 ريال عُماني منخفضة بنسبة 30.7% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و631 ألفًا و949 ريال عُماني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.067% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.72 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 156 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 8.56%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 47 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 2.56%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 110 آلاف ريال عُماني وبنسبة 6%.
أ ش أ
MENAFN19092023000202011048ID1107095766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.