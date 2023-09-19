انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

انخفض مؤشر بورصة مسقط“30”، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بمقدار 0.7 نقطة بنسبة 0.02% مسجلا 4710.52 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4711.25 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و824 ألفًا و67 ريال عُماني منخفضة بنسبة 30.7% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و631 ألفًا و949 ريال عُماني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.067% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.72 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 156 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 8.56%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 47 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 2.56%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 110 آلاف ريال عُماني وبنسبة 6%.





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