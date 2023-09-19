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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

9/19/2023 3:17:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع الارتفاع ، وحقق مؤشرها الرئيسي“مازي“، ربحا بنسبة 0,32% إلى 11.807,52 نقطة.

كما سجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,43 % إلى 958,77 نقطة.

بدوره ، سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,08 %، مستقرا بذلك عند 875,91 نقطة.

من جانبه، حقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,89 % إلى 996,58 نقطة.

وبالنسبة للمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15′′ على ارتفاع بنسبة 0,31 % إلى 10.935,59 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر” إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي تعزز بنسبة 0,29 % إلى 9.934,87 نقطة.


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