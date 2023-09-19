بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع
التاريخ
9/19/2023 3:17:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع الارتفاع ، وحقق مؤشرها الرئيسي“مازي“، ربحا بنسبة 0,32% إلى 11.807,52 نقطة.
كما سجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,43 % إلى 958,77 نقطة.
بدوره ، سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,08 %، مستقرا بذلك عند 875,91 نقطة.
من جانبه، حقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,89 % إلى 996,58 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15′′ على ارتفاع بنسبة 0,31 % إلى 10.935,59 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر” إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي تعزز بنسبة 0,29 % إلى 9.934,87 نقطة.
أ ش أ
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