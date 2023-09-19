الإمارات وصربيا تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجولة الأولى من المحادثات انطلقت اليوم في دبي بمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفريق التفاوض الإماراتي، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية في صربيا ووفد المحادثات المرافق الذي يزور الدولة حالياً.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حال إتمام المحادثات بنجاح وإبرامها إلى المساهمة في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي سجلت 57.6 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو أكثر من ضعف الرقم الذي تحقق في عام 2020 بأكمله.

كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي والعقارات والبنى التحتية.





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