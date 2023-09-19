“جى بى كورب” تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الموتوسيكلات بمعدل 120 ألف وحدة

ووقعت الشركة عقود إنشاء مصنع للدراجات النارية، كما بدأت بعض الأعمال الانشائية بالفعل، وتتفاوض مع شركاء تكنولوجيين لمصنع الإطارات.

أفصحت الشركة للبورصة المصرية أمس الاثنين، عن أنها أنفقت نحو 15% من قيمة زيادة رأسمالها البالغ 958.7 مليون جنيه بقيمة 147.4 مليون جنيه للاستثمار بمشاريعها الجارية، والمقيدة في 17 يونيو 2015.

وأوضحت الشركة أن نسبة إنجاز المشاريع الحالية بلغت 15% بالمقارنة بما تم الإفصاح عنه فى نشرة الإكتتاب، وبلغت القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب نحو 811.31 مليون جنيه.

بحسب الإفصاح تعمل الشركة على مشروعين وهما إنشاء مصنع الموتوسيكلات ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ومشروع إنشاء مصنع الإطارات.

وأكد البيان، أنه تم الانتهاء من مناقشة العقود وتوقيع العقود مع المورد الفنى، بالإضافة إلى أنه تم تحديد مكان موقع المشروع ومساحة الأرض وانتهاء التوقيع لبدء الأعمال الانشائية.

وتستهدف الشركة طاقة إنتاجية لمصنع الإطارات تصل إلى 7 ملايين إطار سنويًا، ومقسمة على 6 ملايين إطار للسيارات الملاكى والنقل الخفيف ومليون لسيارات النقل والأتوبيس بدلًا من 2 مليون إطار بعد تقييم الآثار التشغيلية والمالية لرفع الطاقة الإنتاجية.

ونظرًا لاستغراق الشركة الكثير من الوقت فى المفاوضات الجارية للشريك التكنولوجى للمشروع، استخدمت الشركة بعض المتحصلات الخاصة بالمشروع فى الاستثمار اللازم لأنشطة الشركة الجارية من خلال شراء مخزون لتحسين نتائج أعمال الشركة، وأوضح البيان أنه سيتم استخدام عوائد بيع المخزون لتمويل المشروع فور انتهاء المفاوضات.

يشار إلى أن“جى بى كوربوريشن”، حققت أرباحاً بلغت 652.63 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 1.09 مليار جنيه فى النصف المقارن من 2022.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 10.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.67 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الماضى.