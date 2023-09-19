“جى بى كورب” تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الموتوسيكلات بمعدل 120 ألف وحدة

“جى بى كورب” تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الموتوسيكلات بمعدل 120 ألف وحدة
التاريخ
9/19/2023 3:17:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تعتزم شركة جى بى كوربوريشن“جى بى اوتو سابقًا”، زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الدراجات النارية“الموتوسيكلات” بقيمة 360 ألف وحدة مقسمة على 240 ألف موتوسيكل و120 ألف توك توك، بدلًا من 240 ألف وحدة وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية والمواصلات الفنية للمعدات الإنتاجية للمصنع.
ووقعت الشركة عقود إنشاء مصنع للدراجات النارية، كما بدأت بعض الأعمال الانشائية بالفعل، وتتفاوض مع شركاء تكنولوجيين لمصنع الإطارات.
أفصحت الشركة للبورصة المصرية أمس الاثنين، عن أنها أنفقت نحو 15% من قيمة زيادة رأسمالها البالغ 958.7 مليون جنيه بقيمة 147.4 مليون جنيه للاستثمار بمشاريعها الجارية، والمقيدة في 17 يونيو 2015.
وأوضحت الشركة أن نسبة إنجاز المشاريع الحالية بلغت 15% بالمقارنة بما تم الإفصاح عنه فى نشرة الإكتتاب، وبلغت القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب نحو 811.31 مليون جنيه.
بحسب الإفصاح تعمل الشركة على مشروعين وهما إنشاء مصنع الموتوسيكلات ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ومشروع إنشاء مصنع الإطارات.
وأكد البيان، أنه تم الانتهاء من مناقشة العقود وتوقيع العقود مع المورد الفنى، بالإضافة إلى أنه تم تحديد مكان موقع المشروع ومساحة الأرض وانتهاء التوقيع لبدء الأعمال الانشائية.
وتستهدف الشركة طاقة إنتاجية لمصنع الإطارات تصل إلى 7 ملايين إطار سنويًا، ومقسمة على 6 ملايين إطار للسيارات الملاكى والنقل الخفيف ومليون لسيارات النقل والأتوبيس بدلًا من 2 مليون إطار بعد تقييم الآثار التشغيلية والمالية لرفع الطاقة الإنتاجية.
ونظرًا لاستغراق الشركة الكثير من الوقت فى المفاوضات الجارية للشريك التكنولوجى للمشروع، استخدمت الشركة بعض المتحصلات الخاصة بالمشروع فى الاستثمار اللازم لأنشطة الشركة الجارية من خلال شراء مخزون لتحسين نتائج أعمال الشركة، وأوضح البيان أنه سيتم استخدام عوائد بيع المخزون لتمويل المشروع فور انتهاء المفاوضات.
يشار إلى أن“جى بى كوربوريشن”، حققت أرباحاً بلغت 652.63 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 1.09 مليار جنيه فى النصف المقارن من 2022.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 10.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.67 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الماضى.
MENAFN19092023000202011048ID1107095761
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.