“البترول الكويتية” توقع مذكرة تفاهم مع“أوابك” حول التعاون البحثي والعلمي

“البترول الكويتية” توقع مذكرة تفاهم مع“أوابك” حول التعاون البحثي والعلمي
التاريخ
9/19/2023 3:17:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقعت مؤسسة البترول الكويتية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول“أوابك” اليوم الإثنين مذكرة تفاهم من أجل تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والتقني وتبادل الخبرات وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم، إن أهداف المذكرة تتمثل في التعاون المشترك بين الطرفين لتبادل الخبرات والممارسات المثلى بينهما بالإضافة إلى تعزيز وبناء القدرات والخبرات الفنية.
وأوضحت أن المذكرة تهدف أيضا إلى تشجيع الوعي بالتطوير التكنولوجي وخلق مشاريع بحث وتطوير تعاونية والاطلاع المستمر على أحدث الابتكارات والإنجازات التقنية ذات الصلة وتعزيز الاستفادة من المشاريع التقنية القائمة في مؤسسة البترول الكويتية.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح تأكيده على أن جهود المؤسسة مستمرة في بناء قدراتها وإمكاناتها في مجال البحث والتطوير.
وأكد الشيخ نواف سعود الصباح حرص المؤسسة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمنظمات النفطية العالمية التي أثبتت جدارتها في المجال البحثي مثل“أوابك”.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة“أوابك” جمال اللوغاني وفق البيان بالجهود التي تبذلها مؤسسة البترول الكويتية في سبيل تعزيز التعاون مع المنظمة التي تتخذ من دولة الكويت مقرا دائما لها منذ انشاءها عام 1968.
وأكد اللوغاني أن المنظمة لن تدخر جهدا في سبيل وضع جميع بنود الاتفاقية موضع التنفيذ الفعلي لما فيه مصلحة الطرفين.
ومثل مؤسسة البترول الكويتية خلال توقيع مذكرة التفاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح في حين مثل منظمة“أوابك” الأمين العام جمال اللوغاني.
أ ش أ
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