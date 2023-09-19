“البترول الكويتية” توقع مذكرة تفاهم مع“أوابك” حول التعاون البحثي والعلمي

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم، إن أهداف المذكرة تتمثل في التعاون المشترك بين الطرفين لتبادل الخبرات والممارسات المثلى بينهما بالإضافة إلى تعزيز وبناء القدرات والخبرات الفنية.

وأوضحت أن المذكرة تهدف أيضا إلى تشجيع الوعي بالتطوير التكنولوجي وخلق مشاريع بحث وتطوير تعاونية والاطلاع المستمر على أحدث الابتكارات والإنجازات التقنية ذات الصلة وتعزيز الاستفادة من المشاريع التقنية القائمة في مؤسسة البترول الكويتية.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح تأكيده على أن جهود المؤسسة مستمرة في بناء قدراتها وإمكاناتها في مجال البحث والتطوير.

وأكد الشيخ نواف سعود الصباح حرص المؤسسة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمنظمات النفطية العالمية التي أثبتت جدارتها في المجال البحثي مثل“أوابك”.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة“أوابك” جمال اللوغاني وفق البيان بالجهود التي تبذلها مؤسسة البترول الكويتية في سبيل تعزيز التعاون مع المنظمة التي تتخذ من دولة الكويت مقرا دائما لها منذ انشاءها عام 1968.

وأكد اللوغاني أن المنظمة لن تدخر جهدا في سبيل وضع جميع بنود الاتفاقية موضع التنفيذ الفعلي لما فيه مصلحة الطرفين.

ومثل مؤسسة البترول الكويتية خلال توقيع مذكرة التفاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح في حين مثل منظمة“أوابك” الأمين العام جمال اللوغاني.





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